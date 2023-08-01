Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pinkan Mambo Terpukul Disebut Tak Bela Putrinya, Nangis 4 Hari

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |14:33 WIB
Pinkan Mambo Terpukul Disebut Tak Bela Putrinya, Nangis 4 Hari
Pinkan Mambo. (Foto: Instagram/@pinkan_mambo)
A
A
A

JAKARTA - Artis Pinkan Mambo mengaku kecewa terhadap sang putri, MA. Hal ini berkaitan dengan pengakuannya yang menyebut Pinkan tidak membelanya saat dilecehkan ayah tirinya, Steve Wantania. 

Padahal, sebagai seorang ibu, Pinkan Mambo sudah membela sang anak. Pelantun Kekasih Tak Dianggap ini pun menangis selama 4 hari.

"Sangat-sangat kecewa makanya saya udah nangis 4 hari," ungkap Pinkan Mambo saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Bahkan, Pinkan Mambo sampai tidak berani menonton MA yang jadi bintang tamu di podcast beberapa artis. 

"Saya pun nggak berani nonton Michelle ngomong apa, karena saya nggak mau racun-racunin hati saya," ungkap Pinkan Mambo. 

Halaman:
1 2
