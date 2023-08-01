Dokter Richard Lee Sebut Lady Nayoan Alami Kecelakaan

JAKARTA - Istri Rendy Kjaernett, Lady Nayoan, dikabarkan mengalami kecelakaan. Hal itu membuat sahabatnya, Dokter Richard Lee, meminta doa atas insiden kecelakaan yang disinyalir menimpa sang aktris.

Kepada awak media, Richard Lee mengaku jika dalam waktu dekat dirinya bakal menjenguk istri dari Rendy Kjaernett tersebut. Dia pun penasaran dengan kondisi terkini Lady.

"Pastinya dong pengen jenguk, sekarang aku belum tahu kondisinya seperti apa, belum dapet kabar," ujar Richard Lee saat ditemui awak media di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (1/8/2023).

Richard Lee mengaku pertama kali mendapat kabar kurang menyenangkan itu dari manajer Lady Nayoan. Akan tetapi, dia belum bisa menjelaskan secara rinci terkait kecelakaan seperti apa yang dialami sahabatnya itu.

"Aku belum dapet kabar rinci, kita doakan supaya semuanya baik-baik saja," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Richard Lee juga mengaku tidak mengetahui pasti apakah kabar ini sampai Rendy Kjaernett.

"Aku tidak tahu, aku nggak komunikasi sama dia (Rendy Kjaernett-red)," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Richard Lee mendapat kabar terkait kecelakaan yang menimpa Lady Nayoan saat ia sedang janjian untuk keperluan bisnis dengan ibu tiga anak tersebut. Akibat dari insiden tersebut, Richard pun terpaksa menunda pertemuan serta pekerjaannya dengan Lady sementara waktu.