Lady Nayoan Dikabarkan Alami Kecelakaan Jelang Sidang Cerai dengan Rendy Kjaernett

JAKARTA - Lady Nayoan dikabarkan mengalami kecelakaan. Hal ini terjadi ketika Lady sedang mempersiapkan sidang perceraiannya dengan Rendy Kjaernett yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Rabu (2/8/2023).

Hal ini disampaikan oleh dokter Richard Lee sebagai salah satu sahabatnya.

"Ah aku dapat kabar yang kurang enak tapi menurut ku bukan aku kali yang harus kasih tahu ya. Aku juga lagi nunggu kabar tentang Lady," kata Richard Lee saat ditemui awak media di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (1/8/2023).

"Iya katanya (Lady Nayoan-red) sakit. Yang aku denger sih sakit ada kecelakaan tapi aku belum dapat kabar detailnya," sambungnya.

Namun, Richard Lee mengaku belum bisa menceritakan detail terkait dugaan insiden yang dialami Lady.

"(Aku dapat kabar) kemarin dan aku langsung telepon juga tapi aku belum dapat kabar detailnya aku lagi nunggu kabar detailnya. Aku juga khawatir dan lagi nunggu kabar detailnya," kata dia lagi.

