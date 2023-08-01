Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sepakat Pisah Baik-baik, Cinta Penelope Tak Tuntut Harta Gana Gini

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |12:49 WIB
Sepakat Pisah Baik-baik, Cinta Penelope Tak Tuntut Harta Gana Gini
Cinta Penelope (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sidang perceraian antara Cinta Penelope dan Taha Gokhan Arikan, kembali digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (1/8/2023). Akan tetapi, berdasarkan pantauan, keduanya terlihat tidak datang ke sidang hari ini.

Sepakat untuk sama-sama tak menghadiri persidangan, pasangan ini hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Reza Torik.

"Mediasi udah kelar (dari minggu lalu), sekarang masuk ke sidang awal pokok perkara, Gokhan sama Cinta tak hadir," kata Reza Torik usai menjalani sidang.

Cinta Penelope dan Taha Gokhan (Syifa/MPI)

Reza Torik menjelaskan bahwa persidangan kliennya akan memasuki pemanggilan saksi dua minggu lagi. Namun, dia enggan menjelaskan siapa saksi yang akan dibawa Cinta Penelope selaku penggugat ke persidangan.

"Nanti tanggal 15 Agustus. (Siapa saksinya) nggak bisa kita bicarakan disini," bebernya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/33/3012498/alasan-cinta-penelope-beli-rumah-di-turki-5V1ZfgrHQs.jpg
Alasan Cinta Penelope Beli Rumah di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/33/3012371/cinta-penelope-menangis-saat-menceritakan-5-tahun-perjuangannya-melawan-kanker-serviks-mKqoJDJuk9.jpg
Cinta Penelope Menangis saat Menceritakan 5 Tahun Perjuangannya Melawan Kanker Serviks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011761/kata-cinta-penelope-soal-kabar-akan-menikah-lagi-dkvp2DaDcK.jpg
Kata Cinta Penelope soal Kabar akan Menikah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/33/2864796/sidang-cerai-cinta-penelope-terpaksa-ditunda-karena-hal-ini-S9AskIgrrA.jpg
Sidang Cerai Cinta Penelope Terpaksa Ditunda karena Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/33/2864730/cinta-penelope-yang-beri-makan-suami-selama-tinggal-di-indonesia-MJGGrwU7UQ.jpg
Cinta Penelope yang Beri Makan Suami Selama Tinggal di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/33/2851859/cinta-penelope-ternyata-masih-sayang-taha-gokhan-terpaksa-pisah-karena-hal-ini-nOBlvhL7rE.jpg
Cinta Penelope Ternyata Masih Sayang Taha Gokhan, Terpaksa Pisah karena Hal Ini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement