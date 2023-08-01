Sepakat Pisah Baik-baik, Cinta Penelope Tak Tuntut Harta Gana Gini

JAKARTA - Sidang perceraian antara Cinta Penelope dan Taha Gokhan Arikan, kembali digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (1/8/2023). Akan tetapi, berdasarkan pantauan, keduanya terlihat tidak datang ke sidang hari ini.

Sepakat untuk sama-sama tak menghadiri persidangan, pasangan ini hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Reza Torik.

"Mediasi udah kelar (dari minggu lalu), sekarang masuk ke sidang awal pokok perkara, Gokhan sama Cinta tak hadir," kata Reza Torik usai menjalani sidang.

Reza Torik menjelaskan bahwa persidangan kliennya akan memasuki pemanggilan saksi dua minggu lagi. Namun, dia enggan menjelaskan siapa saksi yang akan dibawa Cinta Penelope selaku penggugat ke persidangan.

"Nanti tanggal 15 Agustus. (Siapa saksinya) nggak bisa kita bicarakan disini," bebernya.