Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jawaban Menohok Indah Permatasari ketika Arie Kriting Disebut Suami Ember

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |11:49 WIB
Jawaban Menohok Indah Permatasari ketika Arie Kriting Disebut Suami Ember
Indah Permatasari dan Arie Kriting (Foto: IG Indah)
A
A
A

JAKARTA - Arie Kriting membuat special show bertajuk Ilmu Hitam. Diduga, judul ini seperti mengarah pada ucapan ibunda Indah Permatasari, Nursyah yang sempat menyebut Arie menggunakan ilmu hitam demi memikat Indah.

Netizen yang mengetahui hal itu ada yang sampai menghujat Arie Kriting. Dia menganggap suami Indah Permatasari bermulut 'ember'.

Arie Kriting dan Indah Permatasari

"Yaela lakiknya bikin judul gini amat. Udah anaknya direbut masih aja kurang kali ya. Ingat indah, jangan biarkan ibumu makin menderita karena suamimu. apa kamu gak malu punya suami ember," kata netizen.

Indah Permatasari pun langsung bereaksi terhadap nyinyiran netizen. Ibu anak satu ini sama sekali tak merasa malu pada Arie Kriting dan justru memperlihatkan dukungannya.

"Apakah kamu gak malu punya suami ember? enggak sih justru aku senang ya karena bang Arie akhirnya ngomongin ini, karena selama bertahun-tahun kami diam bang Arie juga gak ada klarifikasi apapun, karena kami pikir ini tuh masalah keluarga," jelas Indah.

Menurut Indah sebelum membuat judul special show 'Ilmu Hitam', Arie pun sudah bertanya terlebih dahulu. Tapi Indah sama sekali tidak tersinggung dan memperbolehkan sang suami.

 BACA JUGA:

"Bang Arie juga sudah nanya ke aku , apa boleh bawain materinya seperti itu , aku tersinggung ga bakal sedih ga. dan menurut aku gak apa-apa ya, karena kenyataannya seperti itu kan," lanjutnya.

Walaupun sadar banyak yang berpikir negatif tentang pemilihan judul show Arie Kriting, Indah Permatasari yakin suaminya tidak ada niat negatif.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/33/3052807/arie_kriting-O6Is_large.jpg
Berorasi di Depan Gedung DPR, Arie Kriting Sebut Masyarakat Capek dengan Kelakuan Wakil Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/33/3051986/arie_kriting-rsXf_large.jpg
Sutradarai Film Kaka Boss, Arie Kriting Akui Tak Ada Kesulitan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/206/3039093/film_kaka_boss-o7gT_large.jpg
Disutradarai Arie Kriting, Film Kakak Boss Angkat Sisi Lain Kehidupan Orang Indonesia Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/33/3025320/tangis-mamat-alkatiri-pecah-dalam-pelukan-arie-kriting-usai-menikahi-nafha-firah-Gxoo5sF8mL.jpg
Tangis Mamat Alkatiri Pecah dalam Pelukan Arie Kriting Usai Menikahi Nafha Firah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/33/2998136/arie-kriting-masuk-kamar-dan-menangis-saat-ldr-dengan-indah-permatasari-zmRX8PYTfn.jpg
Arie Kriting Masuk Kamar dan Menangis saat LDR dengan Indah Permatasari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2987912/indah-permatasari-akhirnya-bocorkan-nama-panggilan-untuk-anak-pertamanya-eg9JI1W2HX.jpg
Indah Permatasari Akhirnya Bocorkan Nama Panggilan untuk Anak Pertamanya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement