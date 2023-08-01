Jawaban Menohok Indah Permatasari ketika Arie Kriting Disebut Suami Ember

JAKARTA - Arie Kriting membuat special show bertajuk Ilmu Hitam. Diduga, judul ini seperti mengarah pada ucapan ibunda Indah Permatasari, Nursyah yang sempat menyebut Arie menggunakan ilmu hitam demi memikat Indah.

Netizen yang mengetahui hal itu ada yang sampai menghujat Arie Kriting. Dia menganggap suami Indah Permatasari bermulut 'ember'.

"Yaela lakiknya bikin judul gini amat. Udah anaknya direbut masih aja kurang kali ya. Ingat indah, jangan biarkan ibumu makin menderita karena suamimu. apa kamu gak malu punya suami ember," kata netizen.

Indah Permatasari pun langsung bereaksi terhadap nyinyiran netizen. Ibu anak satu ini sama sekali tak merasa malu pada Arie Kriting dan justru memperlihatkan dukungannya.

"Apakah kamu gak malu punya suami ember? enggak sih justru aku senang ya karena bang Arie akhirnya ngomongin ini, karena selama bertahun-tahun kami diam bang Arie juga gak ada klarifikasi apapun, karena kami pikir ini tuh masalah keluarga," jelas Indah.

Menurut Indah sebelum membuat judul special show 'Ilmu Hitam', Arie pun sudah bertanya terlebih dahulu. Tapi Indah sama sekali tidak tersinggung dan memperbolehkan sang suami.

BACA JUGA:

"Bang Arie juga sudah nanya ke aku , apa boleh bawain materinya seperti itu , aku tersinggung ga bakal sedih ga. dan menurut aku gak apa-apa ya, karena kenyataannya seperti itu kan," lanjutnya.

Walaupun sadar banyak yang berpikir negatif tentang pemilihan judul show Arie Kriting, Indah Permatasari yakin suaminya tidak ada niat negatif.