HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kronologi Kematian Angus Cloud yang Diduga Alami Overdosis

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |11:01 WIB
Kronologi Kematian Angus Cloud yang Diduga Alami Overdosis
Kronologi kematian Angus Cloud. (Foto: Instagram/@anguscloud)
A
A
A

OAKLAND - Aktor Euphoria, Angus Cloud dinyatakan meninggal dunia, pada 31 Juli 2023. Kabar duka tersebut kemudian dikonfirmasi pihak keluarga kepada TMZ, pada hari yang sama. 

Media hiburan itu kemudian merilis lebih detail terkait kronologi kematian sang aktor. Kepolisian Oakland mendapat telepon darurat dari ibu sang aktor, pada 31 Juli 2023, sekitar pukul 11.30 waktu setempat.

Dalam teleponnya melalui 911, ibu Angus Cloud melaporkan bahwa dirinya tidak menemukan denyut nadi pada tubuh putranya dan ada kemungkinan sang aktor mengalami overdosis.

Namun ketika tim paramedis tiba di kediaman orangtua Angus yang berlokasi di Oakland, California, Amerika Serikat, sang aktor sudah dinyatakan meninggal dunia.

Kronologi kematian Angus Cloud. (Foto: Instagram/@anguscloud)

“Perwakilan keluarga mengatakan bahwa Angus Cloud sempat berkeinginan untuk melakukan bunuh diri setelah kembali dari Irlandia, di mana sang ayah dimakamkan,” tutur TMZ dalam pemberitaannya.

