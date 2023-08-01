Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Larang Michelle Ashley Bekerja, Pinkan Mambo: Endorse dan Podcast Harus Melalui Saya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |11:02 WIB
Larang Michelle Ashley Bekerja, Pinkan Mambo: Endorse dan Podcast Harus Melalui Saya
Pinkan Mambo (Foto: Instagram)
JAKARTA - Pinkan Mambo menegaskan bahwa putrinya, Michelle Ashley tidak boleh bekerja. Pasalnya, usia Michelle sendiri disebut masih belum genap 17 tahun.

Sementara itu, segala bentuk pekerjaan mulai dari endorse juga tidak diperbolehkan olehnya. Termasuk hadir di dalam podcast-podcast. 

"Untuk mengundang Michelle endorsement, segala macam, tidak saya saya perbolehkan dia bekerja, karena dia masih 16.5 tahun," ucap Pinkan Mambo saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin, 31 Juli 2023.

Sementara itu, apabila ada yang ingin bekerjasama dengan Michelle, makan orang tersebut harus terlebih dahulu menghubungi Pinkan Mambo sebagai ibunya.

Michelle Ashley

"Jadi harus lewat Pinkan, ibunya. Oiya, termasuk podcast, tidak boleh, harus melalui saya,” tegasnya lagi.

Sebagaimana diketahui, belakangan Michelle Ashley memang kerap wara wiri di berbagai podcast. Bukan hanya tampil di podcast milik Nadia Alaydrus, putri sulung Pinkan tersebut juga sempat tampil di podcast milik Denny Sumargo hingga Feni Rose.

