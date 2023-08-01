Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pinkan Mambo Geram hingga Ingin Bunuh Steve Wantania Saat Dengar Putrinya Dilecehkan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |10:32 WIB
Pinkan Mambo Geram hingga Ingin Bunuh Steve Wantania Saat Dengar Putrinya Dilecehkan
Steve Wantania dan Pinkan Mambo (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Pinkan Mambo belakangan menjadi sorotan lantaran pelecehan seksual yang menimpa putrinya, MA. Bukan tanpa sebab, pasalnya MA sempat bersaksi jika sang ibunda memilih diam saja bahkan tak memberikan pembelaan saat ia menjadi korban pelecehan ayah tirinya sendiri.

Terkait kesaksian MA, Pinkan Mambo pun akhirnya angkat bicara. Dalam akun YouTube milik Nadia Alaydrus, pelantun Kekasih Yang Tak Dianggap itu mengatakan bahwa semua ucapan putrinya tidaklah benar.

Wanita 42 tahun ini mengatakan jika dirinya memberikan pembelaan pada MA saat menjalani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) hingga membuat suaminya dipenjara. Tak hanya itu, ia juga mengaku sampai ingin membunuh Steve Wantania lantaran kejadian tersebut.

"Sebetulnya reaksi Kak Pinkan sendiri ketika mendengar anak kandung gitu ya, mendapatkan pelecehan seksual. Apa waktu itu reaksi pertamanya?," tanya Nadia Alaydrus dalam akun YouTubenya.

Pinkan Mambo

"Pengin bunuh gitu. Pengin apa ya, pengin tabok. Ya geram, geram," jawab Pinkan.

Saat mendengar pengakuan MA soal pelecehan seksual yang dialaminya, rekan duet Maia Estianty ini mengaku sampai hampir gila. Bahkan ia sering kali menangis lantaran masalah hidup yang menimpanya.

"Jadi enggak fair buat saya, enggak adil kalau saya lagi sekarang yang disakiti. Karena dengan suami saya sudah dipenjara, itu juga sudah sangat tersiksa saya," paparnya.

"Saya satu sisi suami, satu sisi anak. Dan saya pasti bela anak juga," lanjutnya.

Pinkan pun mengaku bahwa dirinya hingga kini masih belum terima atas perlakuan suaminya pada sang putri. Bahkan, ia pun menegaskan jika dirinya memberikan pembelaan pada putrinya dalam BAP, sampai akhirnya Steve bisa dijebloskan ke penjara.

Halaman:
1 2
