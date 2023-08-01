Ada Hubungan Apa Alshad Ahmad dengan Raffi Ahmad?

JAKARTA - Ada hubungan apa Alshad Ahmad dengan Raffi Ahmad kerap menjadi pertanyaan warganet. Sudah menjadi rahasia umum jika kedua publik figur ini memiliki keterikatan keluarga. Mengingat, keduanya memiliki nama belakang yang sama yakni ‘Ahmad’.

Tak hanya itu saja, garis wajah Raffi dan Alshad juga cukup mirip. Kendati demikian, tak banyak yang tahu jika Raffi Ahmad dan Alshad Ahmad adalah saudara.

Lantas, ada hubungan apa Alshad Ahmad dengan Raffi Ahmad?

Dalam sebuah acara di televisi swasta, Raffi Ahmad pernah menjelaskan mengenai silsilah keluarganya yang berkaitan dengan Alshad Ahmad. Ternyata, ayah Raffi Ahmad dan ayah Alshad Ahmad adalah kakak beradik kandung.

Diketahui, ayah Alshad adalah putra keempat sedangkan ayah Raffi adalah anak bungsu.

"Jadi ayah aku dan ayah Alshad ini kakak kandung. Ayah Alshad ini anak ke-4 sedangkan papa aku anak bungsu.” jelas Raffi Ahmad.

Lebih lanjut lagi, Raffi dan Alshad rupanya memiliki darah Pakistan yang diturunkan dari kakeknya. Kabarnya, kakek dari pihak ayah Raffi dan Alshad bernama Malik Aziz Ahmad Khan yang merupakan seorang penyebar agama Islam yang datang ke Tanah Air pada 1939.

Kakek dan nenek Raffi-Alshad ternyata memiliki sebelas anak yang di antaranya adalah Mansyur Ahmad yakni ayah Alshad dan Munawar Ahmad yakni ayah Raffi Ahmad.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan kedua publik figur ini adalah saudara sepupu dari pihak ayah. Raffi Ahmad sendiri memanggil ayah Alshad dengan sebutan Wa Uung.