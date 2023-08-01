Harry Styles Sumbang Rp98 Miliar untuk Amal dari Hasil dari Konser Love on Tour

JAKARTA - Harry Styles memberikan sumbangan untuk amal dari uang hasil konsernya yang bertajuk Love on Tour. Menariknya, ia berhasil mengumpulkan uang dalam jumlah yang tak main-main besarnya.

Kurang lebih sekitar Rp98 miliar akan disumbangkan Harry Styles untuk amal. Tidak heran, tour satu ini menuai antusias sangat tinggi dari para penggemarnya.

Misalnya saja ketika manggung di RCF Arena, Italia, Harry tampil di hadapan 100.000 orang. Setelah tur dimulai sejak 4 September 2021, Harry juga wara wiri keliling Amerika Utara dan Selatan, Inggris Raya, Eropa, hingga Australia.

Total ada sekitar 5.04 juta penggemar yang sudah menonton aksi panggung Harry Styles. Bahkan, Love on Tour disebut-sebut sebagai tur terlaris ke empat sepanjang masa.

Konser Love on Tour sendiri disebut meraup penghasilan hingga 6.5 juta USD atau sekitar Rp 98 miliar. Menariknya Harry Styles akan menyumbangkan penghasilan konsernya untuk amal.

Setidaknya ada lebih dari 26 tempat yang 'kecipratan' kegiatan amal mantan personil One Direction itu. Antara lain, ada Save The Children, organisasi yang berfokus melayani kebutuhan dan mengadvokasi hak-hak anak.