HOME CELEBRITY MOVIE

5 K-Drama yang Tayang Agustus 2023, The First Responders 2 Paling Ditunggu

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |09:30 WIB
5 K-Drama yang Tayang Agustus 2023, <i>The First Responders 2</i> Paling Ditunggu
5 K-Drama yang tayang Agustus 2023. (Foto: The First Responders 2/Instagram @sbsdrama.official)
A
A
A

 

SEOUL - Daftar K-drama yang tayang Agutus 2023 cukup dinantikan para pencinta drakor. Salah satu yang paling ditunggu penayangannya adalah kelanjutan kisah Kim Rae Won dkk di The First Responders.

Selain Kim Rae Won, Rowoon SF9 dan Sehun EXO juga akan kembali mewarnai layar kaca dengan drama terbarunya, Destined with You dan Behind Your Touch.

Lantas, drama Korea apa saja yang akan tayang Agustus 2023? Simak ulasannya yang telah Okezone rangkum dari berbagai sumber, Rabu (2/8/2023). 

1. The First Responders

 

5 K-Drama tayang Agustus 2023. (Foto: The First Responders/Instagram @sbsdrama.official)

Pada musim pertama, The First Responders menampilkan tiga petugas respons pertama kejadian bencana dan aksi kejahatan. Mereka terdiri dari tim pemadam kebakaran, tim medis, dan polisi.

Masih menampilkan cast dari season pertama, The First Responders 2 juga menghadirkan Kim Rae Won sebagai detektif, So Ho Jun dari tim pemadam kebakaran, dan paramedis yang diperankan Gong Seung Yeon.

Drama The First Responders 2 tayang perdana 4 Agustus 2023 di SBS pukul 10 PM waktu Korea Selatan.

Halaman:
1 2 3
