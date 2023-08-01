Bayaran Fantastis Margot Robbie dan Ryan Gosling di Film Barbie

JAKARTA - Bayaran fantastis Margot Robbie dan Ryan Gosling di film Barbie menarik untuk dibahas. Film garapan Greta Gerwig ini berhasil mengukir sejarah dengan pendapatan akhir pekan setelah film dirilis mencapai USD377 juta atau sekitar Rp5,6 triliun.

Bahkan, di Amerika Serikat dan Kanada film ini telah menduduki posisi teratas dengan penjualan tiket mencapai USD155 juta di 4.243 lokasi. Jumlah tersebut bahkan sudah melampaui anggaran pembuatan Barbie yakni USD145 juta.

Meledaknya film bernuansa pink ini di seluruh dunia membuat orang bertanya-tanya, soal berapa bayaran fantastis Margot Robbie dan Ryan Gosling.

Dalam film tersebut, Margot Robbie berperan sebagai tokoh utama yakni Barbie yang selalu ditemani oleh kekasihnya Ken, yang diperankan oleh Ryan Gosling. Berkat perannya tersebut, Robbie dan Gosling kini masuk ke dalam daftar artis berpenghasilan tertinggi di Hollywood berdasarkan laporan Variety.

Menurut sumber tersebut, Margot Robbie dibayar senilai USD12,5 juta atau sekitar Rp188 miliar. Jumlah yang sama juga didapatkan oleh rekannya, Ryan Gosling.

Namun, Variety tidak menjelaskan lebih detail terkait hal tersebut.

Screen Rent melaporkan, jika bayaran Robbie di film Barbie sebenarnya sangat wajar. Pasalnya, jumlah gaji Robbie hanya 10 persen dari total anggaran dana yang digunakan untuk memproduksi film Barbie.

Namun gaji Margot Robbie kali ini merupakan yang tertinggi dari sebelumnya. Bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan film-film yang ia bintangi sebelumnya, mulai dari The Wolf of Wall Street dan Suicide Squad.