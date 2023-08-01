Taeyang BIGBANG dan Secret Number Siap Ramaikan Hari Pertama LMAC Music ForAll Fest 2023

BOGOR – Festival musik yang akan memanjakan pencinta K-Pop Indonesia siap hadir. Acara bertajuk Music For All Fest 2023 ini akan digelar di Lido Music & Arts Center (LMAC), Bogor, selama dua hari pada tanggal 8 dan 9 September 2023.

Mengusung konsep outdoor, LMAC Music ForAll Fest 2023 bakal dimeriahkan sejumlah artis K-Pop dan musisi ternama Indonesia.

Line Up Hari Pertama

Di hari pertama, pada 8 September 2023, kalian bisa melihat penampilan Taeyang BIGBANG. Tentu, festival musik ini tentu akan jadi momen istimewa untuk kalian para V.I.P.

Hadir pula Secret Number yang akan menyapa Lockey Indonesia. Bersiaplah menyaksikan gebrakan dari Lea, Jinny, Soodam, Park Minji, Zuu, dan Dita Karang.

Sementara musisi Tanah Air yang akan hadir fi hari pertama juga tak kalah seru. Mahalini, Rizky Febian, Fourtwnty, dan DJ Dipha Barus, turur menyemarakkan LMAC Music ForAll Fest.