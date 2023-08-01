Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Taeyang BIGBANG dan Secret Number Siap Ramaikan Hari Pertama LMAC Music ForAll Fest 2023

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |19:56 WIB
Taeyang BIGBANG dan Secret Number Siap Ramaikan Hari Pertama LMAC Music ForAll Fest 2023
LMAC Music ForAll Fest 2023. (Foto: MNC Media)
A
A
A

BOGOR – Festival musik yang akan memanjakan pencinta K-Pop Indonesia siap hadir. Acara bertajuk Music For All Fest 2023 ini akan digelar di Lido Music & Arts Center (LMAC), Bogor, selama dua hari pada tanggal 8 dan 9 September 2023.

Mengusung konsep outdoor, LMAC Music ForAll Fest 2023 bakal dimeriahkan sejumlah artis K-Pop dan musisi ternama Indonesia.

Line Up Hari Pertama

Di hari pertama, pada 8 September 2023, kalian bisa melihat penampilan Taeyang BIGBANG. Tentu, festival musik ini tentu akan jadi momen istimewa untuk kalian para V.I.P.

Hadir pula Secret Number yang akan menyapa Lockey Indonesia. Bersiaplah menyaksikan gebrakan dari Lea, Jinny, Soodam, Park Minji, Zuu, dan Dita Karang.

Sementara musisi Tanah Air yang akan hadir fi hari pertama juga tak kalah seru. Mahalini, Rizky Febian, Fourtwnty, dan DJ Dipha Barus, turur menyemarakkan LMAC Music ForAll Fest.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/205/3004510/harga-tiket-the-fray-dan-echosmith-di-jakarta-juni-2024-2RT6RDpa8j.jpg
Harga Tiket The Fray dan Echosmith di Jakarta Juni 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/205/2992301/jakarta-lebaran-fair-2024-hadirkan-konser-19-hari-nonstop-DNYuSWTgR4.jpg
Jakarta Lebaran Fair 2024 Hadirkan Konser 19 Hari Nonstop!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/09/205/2981075/tom-jones-bawakan-sexbomb-dan-delilah-di-konser-ages-stages-fans-bernostalgia-Xxlj95mFfH.jpg
Tom Jones Bawakan Sexbomb dan Delilah di Konser Ages & Stages, Fans Bernostalgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/03/205/2978358/yogyakarta-royal-orchestra-gelar-konser-di-jakarta-selama-2-hari-w3p55eZh6g.jpg
Yogyakarta Royal Orchestra Gelar Konser di Jakarta Selama 2 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/205/2964891/konser-salam-m3tal-ganjar-mahfud-menang-total-akan-dihadiri-megawati-dan-ketua-parpol-lainnya-2v4SI99nYj.jpg
Konser Salam M3tal Ganjar-Mahfud Menang Total akan Dihadiri Megawati dan Ketua Parpol Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/205/2964822/konser-michael-guang-liang-digelar-2-hari-usai-tiket-ludes-terjual-dalam-2-jam-7VQvGiQRg9.jpg
Konser Michael Guang Liang Digelar 2 Hari Usai Tiket Ludes Terjual dalam 2 Jam
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement