Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

10 Lagu Lawas Populer Milik Nike Ardilla

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |07:30 WIB
10 Lagu Lawas Populer Milik Nike Ardilla
Lagu lawas populer milik Nike Ardilla. (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Deretan lagu lawas populer milik Nike Ardilla yang masih kerap diperdengarkan hingga kini. Penyanyi asal Bandung tersebut merupakan salah satu ikon musik Pop legendaris yang membuatnya dijuluki Ratu Pop Indonesia. 

Sayangnya, dia meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil tragis di usia yang sangat muda, 19 tahun. Kecelakaan tersebut meninggalkan duka mendalam bagi penggemar dan industri musik Indonesia. 

Meski telah tiada, namun karya-karya Nike Ardilla tetap bisa dinikmati hingga saat ini. Berikut deretan lagu lawas populer milik Nike Ardilla yang masih sangat populer hingga kini.

1.Ku Tak Akan Bersuara

Dirilis pada 1995, lagu Ku Tak Akan Bersuara mengusung genre slow rock yang diciptakan musisi asal Malaysia, Saari Amri (Adit OB). Lagu tersebut bertutur tentang bagaimana seseorang merasa tak pantas mengungkapkan perasaannya. Lagu tersebut sekaligus menjadi karya terakhir Nike Ardilla sebelum meninggal dunia. 

2.Bintang Kehidupan

Lagu lawas populer milik Nike Ardilla selanjutnya adalah Bintang Kehidupan. Lagu ciptaan musisi Deddy Dores tersebut dirilis pada 1990 dan tercatat sebagai salah satu karya paling populer dari sang penyanyi yang terkenal dengan vokal kuat dan unik. 

3.Seberkas Sinar

Lagu Seberkas Sinar diambil dari album perdana Nike Ardila berjudul serupa yang dirilis, pada Oktober 1989. Lagu ciptaan Deddy Dores tersebut berkisah tentang seseorang yang merindukan kekasihnya.

4.Sandiwara Cinta

Lagu lawas populer milik Nike Ardilla selanjutnya adalah Sandiwara Cinta. Lagu tersebut diambil dari album ketujuh sang penyanyi yang dirilis pada Maret 1995. Lagu ini populer karena liriknya yang menggambarkan kisah percintaan rumit dan tragis.

5.Biarkan Cintamu Berlalu

Nike Ardilla merilis album keenamnya dan lagu Biarkan Cintamu Berlalu, pada 1994. Lagu ciptaan Deddy Dores tersebut berkisah tentang seseorang yang memutuskan pergi dari kekasihnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/27/206/2909287/eddi-brokoli-rela-pangkas-rambut-kribonya-demi-peran-di-nike-ardilla-the-series-dgerro3mbJ.jpg
Eddi Brokoli Rela Pangkas Rambut Kribonya Demi Peran di Nike Ardilla The Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/206/2907754/sempat-tolak-perankan-nike-ardilla-zoe-abbas-jackson-ini-proyek-paling-berat-Ha0Jl1YUIq.jpg
Sempat Tolak Perankan Nike Ardilla, Zoe Abbas Jackson: Ini Proyek Paling Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/206/2907698/zoe-abbas-jackson-stress-diminta-pernakan-sosok-nike-ardilla-di-serial-biopik-g9TiDioBkZ.jpg
Zoe Abbas Jackson Stres Diminta Perankan Sosok Nike Ardilla di Serial Biopik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/30/33/2737324/inka-christie-ungkap-keinginan-terakhir-nike-ardilla-sebelum-meninggal-kEhIQiFWcI.jpg
Inka Christie Ungkap Keinginan Terakhir Nike Ardilla sebelum Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/22/33/2731998/innalillahi-ibunda-nike-ardilla-meninggal-dunia-di-ciamis-RKKkw8MKVL.jpg
Innalillahi, Ibunda Nike Ardilla Meninggal Dunia di Ciamis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/30/205/2448697/amel-amilia-kini-makin-mirip-nike-ardilla-uC8YcQVSLI.jpeg
Amel Amilia Kini Makin Mirip Nike Ardilla
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement