10 Lagu Lawas Populer Milik Nike Ardilla

JAKARTA - Deretan lagu lawas populer milik Nike Ardilla yang masih kerap diperdengarkan hingga kini. Penyanyi asal Bandung tersebut merupakan salah satu ikon musik Pop legendaris yang membuatnya dijuluki Ratu Pop Indonesia.

Sayangnya, dia meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil tragis di usia yang sangat muda, 19 tahun. Kecelakaan tersebut meninggalkan duka mendalam bagi penggemar dan industri musik Indonesia.

BACA JUGA: 6 Artis Indonesia yang Meninggal Dunia di Usia Muda

Meski telah tiada, namun karya-karya Nike Ardilla tetap bisa dinikmati hingga saat ini. Berikut deretan lagu lawas populer milik Nike Ardilla yang masih sangat populer hingga kini.

1.Ku Tak Akan Bersuara

Dirilis pada 1995, lagu Ku Tak Akan Bersuara mengusung genre slow rock yang diciptakan musisi asal Malaysia, Saari Amri (Adit OB). Lagu tersebut bertutur tentang bagaimana seseorang merasa tak pantas mengungkapkan perasaannya. Lagu tersebut sekaligus menjadi karya terakhir Nike Ardilla sebelum meninggal dunia.

2.Bintang Kehidupan

Lagu lawas populer milik Nike Ardilla selanjutnya adalah Bintang Kehidupan. Lagu ciptaan musisi Deddy Dores tersebut dirilis pada 1990 dan tercatat sebagai salah satu karya paling populer dari sang penyanyi yang terkenal dengan vokal kuat dan unik.

3.Seberkas Sinar

Lagu Seberkas Sinar diambil dari album perdana Nike Ardila berjudul serupa yang dirilis, pada Oktober 1989. Lagu ciptaan Deddy Dores tersebut berkisah tentang seseorang yang merindukan kekasihnya.

4.Sandiwara Cinta

Lagu lawas populer milik Nike Ardilla selanjutnya adalah Sandiwara Cinta. Lagu tersebut diambil dari album ketujuh sang penyanyi yang dirilis pada Maret 1995. Lagu ini populer karena liriknya yang menggambarkan kisah percintaan rumit dan tragis.

5.Biarkan Cintamu Berlalu

Nike Ardilla merilis album keenamnya dan lagu Biarkan Cintamu Berlalu, pada 1994. Lagu ciptaan Deddy Dores tersebut berkisah tentang seseorang yang memutuskan pergi dari kekasihnya.