Episode 6 Candy Caddy: Ketika Rahasia Zulfa Maharani Mulai Terbongkar

JAKARTA – Vision+ resmi menayangkan episode enam original series Candy Caddy. Serial yang berkisah tentang perjuangan seorang caddy menjadi pegolf profesional ini dapat Anda tonton melalui link ini.

Pada episode terbaru Candy Caddy, rahasia Yasmin (Zulfa Maharani) menjadi caddy mulai terendus keluarga dan orang dekatnya. “Sekarang, kamu jujur sama Ibu. Apa benar kamu kerja jadi caddy?” kata sang ibu bertanya.

Meski mendapat tekanan dari keluarga, Yasmin tetap bekerja keras dan berusaha profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Apalagi, banyak pegolf yang tertarik menggunakan jasa Yasmin karena dia menguasai pekerjaannya di lapangan.

Selain Zulfa Maharani, series arahan sutradara Myrna Paramita tersebut juga dibintangi sederet aktor muda lainnya, seperti Sugesta Handayani, Arya Vasco, Ciccio Manassero, dan Yusuf Ozkan.

