HOME CELEBRITY TV SCOOP

Episode 6 Candy Caddy: Ketika Rahasia Zulfa Maharani Mulai Terbongkar

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |13:31 WIB
Episode 6 <i>Candy Caddy</i>: Ketika Rahasia Zulfa Maharani Mulai Terbongkar
Episode 6 Candy Caddy. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Vision+ resmi menayangkan episode enam original series Candy Caddy. Serial yang berkisah tentang perjuangan seorang caddy menjadi pegolf profesional ini dapat Anda tonton melalui link ini.

Pada episode terbaru Candy Caddy, rahasia Yasmin (Zulfa Maharani) menjadi caddy mulai terendus keluarga dan orang dekatnya. “Sekarang, kamu jujur sama Ibu. Apa benar kamu kerja jadi caddy?” kata sang ibu bertanya.

Meski mendapat tekanan dari keluarga, Yasmin tetap bekerja keras dan berusaha profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Apalagi, banyak pegolf yang tertarik menggunakan jasa Yasmin karena dia menguasai pekerjaannya di lapangan.

Selain Zulfa Maharani, series arahan sutradara Myrna Paramita tersebut juga dibintangi sederet aktor muda lainnya, seperti Sugesta Handayani, Arya Vasco, Ciccio Manassero, dan Yusuf Ozkan. 

Episode 6 Candy Caddy. (Foto: Vision+)

Anda dapat menonton serial Candy Caddy secara eksklusif di Vision+, di mana dua episode awalnya dapat diakses secara gratis. Sementara 10 episode lengkapnya bisa Anda tonton dengan berlangganan paket Vision+.

Vision+ menawarkan dua paket berlangganan. Pertama, paket Premium yang menawarkan berbagai original series, Video on Demand berbagai genre, hingga channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia.

