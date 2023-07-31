Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Boy William dan Ayu Ting Ting Kembali Mesra saat Buat Konten TikTok Bareng

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |05:30 WIB
Boy William dan Ayu Ting Ting Kembali Mesra saat Buat Konten TikTok Bareng
Ayu Ting Ting dan Boy William (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Ting Ting dan Boy William kembali membuat netizen baper. Kali ini keduanya terlihat muncul lagi, setelah sekian lama jarang tampil bersama.

Dilihat dari akun Instagram @lambegosiip, Ayu dan Boy tampak kompak mengenakan pakaian serba hitam. Keduanya juga terlihat berjoget bersama di aplikasi TikTok.

Seakan tak mau ketinggalan dengan tren saat ini, Ayu dan Boy pun kompak membuat konten dengan lagu milik Duo Anggrek berjudul Cikini Gondangdia. Menariknya, keduanya terlihat asyik berjoget dan tersenyum ke arah kamera.

Ayu Ting Ting dan Boy William

Sontak video tersebut ramai dikomentari oleh netizen. Bahkan tak sedikit yang mengaku senang melihat keduanya kembali muncul bersama di media sosial.

"Ku baper begini gara" mereka 2," kata kura***.

