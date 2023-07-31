Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rony Idol Ungkap Keinginan Berduet dengan Lyodra dan Dewa 19

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |04:30 WIB
Rony Idol Ungkap Keinginan Berduet dengan Lyodra dan Dewa 19
Rony Idol (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Finalis tiga besar ajang indonesian Idol musim 12, Rony Parulian Nainggolan alias Rony Idol, mengaku memiliki impian untuk berduet. Bukan hanya dengan penyanyi wanita, tetapi juga band legendaris asal Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan olehnya dalam akun youTube TS Media. Awalnya, Luna Maya selaku host sempat bertanya pada dirinya dan Nyoman Paul selaku bintang tamu soal angan-angan pasangan duet, saat mereka merilis album nantinya.

"Siapa yang kalian ingin aja duet nih. Kalau bisa berangan-angan, kalian bikin album," tanya Luna Maya.

"Kalau aku Dewa 19 sih. Dewa 19 yang sama siapapun vokalisnya pengin, sama Once ataupun Ari Lasso," ucapnya.

Rony Idol

Mendengar ucapan Rony, Luna pun penasaran dengan sosok penyanyi wanita yang ingin diajak Rony untuk berduet.

"Kalau perempuan yang ingin diajakin duet rockmantis (rock romantis) siapa?," tanya Luna lagi.

Tanpa berpikir lama, Ronny pun menyebut nama Lydora. Ia bahkan berharap jika kelak hal tersebut bisa kesampaian.

"Ya Lyodra. Mudah-mudahan," harapnya.

