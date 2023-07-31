Anya Geraldine Bergaya ala Idol K-Pop, Tubuh Kurusnya Jadi Sorotan

JAKARTA - Artis peran dan juga selebgram Anya Geraldine, baru-baru ini mengunggah foto terbarunya di akun Instagram. Dalam unggahannya, perempuan 27 tahun ini tampil layaknya idol K-Pop.

Mengenakan pakaian serba ungu, Anya tampaknya tengah menjalani syuting untuk mempromosikan sebuah merek telepon genggam. Bahkan ia juga sempat membagikan video behind the scene ketika dirinya tengah berjoget mengikuti alunan lagu.

"K-pop Idol wannabe for a day?," tulis Anya pada keterangan foto di Instagramnya.

Akan tetapi, netizen tak cuma memperhatikan penampilan serta wajah cantik Anya. Beberapa diantara justru menyorot bentuk tubuh bintang film Selesai tersebut.

Tak sedikit yang mengomentari penampilan Anya yang terlihat lebih kurus dari biasanya. Bahkan ada pula yang menyebut bahwa penampilan Anya lebih bagus saat memiliki tubuh berisi dibandingkan saat ini.

"Ayang kok makin kurus," ucap doni***.