Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anya Geraldine Bergaya ala Idol K-Pop, Tubuh Kurusnya Jadi Sorotan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |03:30 WIB
Anya Geraldine Bergaya ala Idol K-Pop, Tubuh Kurusnya Jadi Sorotan
Anya Geraldine (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis peran dan juga selebgram Anya Geraldine, baru-baru ini mengunggah foto terbarunya di akun Instagram. Dalam unggahannya, perempuan 27 tahun ini tampil layaknya idol K-Pop.

Mengenakan pakaian serba ungu, Anya tampaknya tengah menjalani syuting untuk mempromosikan sebuah merek telepon genggam. Bahkan ia juga sempat membagikan video behind the scene ketika dirinya tengah berjoget mengikuti alunan lagu.

"K-pop Idol wannabe for a day?," tulis Anya pada keterangan foto di Instagramnya.

Akan tetapi, netizen tak cuma memperhatikan penampilan serta wajah cantik Anya. Beberapa diantara justru menyorot bentuk tubuh bintang film Selesai tersebut.

Anya Geraldine

Tak sedikit yang mengomentari penampilan Anya yang terlihat lebih kurus dari biasanya. Bahkan ada pula yang menyebut bahwa penampilan Anya lebih bagus saat memiliki tubuh berisi dibandingkan saat ini.

"Ayang kok makin kurus," ucap doni***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152263/anya_gerlandine-yQL1_large.jpg
Anya Geraldine Bagikan Tips jika Diselingkuhi Pasangan, Malah Banjir Kritik Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/206/3133021/anya_geraldine-1tJU_large.JPG
Tak Cuma Populer, Ini Alasan Monty Tiwa Pilih Anya Geraldine di Film Mendadak Dangdut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/206/3130531/mendadak_dangdut-FX12_large.jpg
Anya Geraldine 'Mendadak Dangdut', Siap Jadi Biduan Ajak Bergoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/33/3114603/anya_geraldine-x7VE_large.jpg
Biodata dan Agama Anya Geraldine, yang Pamer Pacar Baru di Hari Valentine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/33/3114553/tora_widjaja-eva9_large.jpg
Biodata Tora Widjaja, Pengusaha yang Diduga Pacar Baru Anya Geraldine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/33/3080505/anya_geraldine-Ui5J_large.jpg
Seksinya Anya Geraldine, Main Tenis sambil Pamer Punggung Mulus
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement