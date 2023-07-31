Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Ungkap Sosok yang Paling Ditakuti di Dunia

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |22:50 WIB
Nikita Mirzani Ungkap Sosok yang Paling Ditakuti di Dunia
Nikita Mirzani (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis kontroversial Nikita Mirzani, dikenal sebagai sosok wanita yang tak pernah takut dengan siapapun. Sikapnya yang ceplas ceplos dan berani menantang siapapun bahkan membuat dirinya dijuluki sebagai wanita Amazon.

Menariknya, wanita 37 tahun ini mengaku jika ada sosok yang paling membuatnya takut di dunia. Sosok tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh Niki dihadapan Baim Wong, kala suami Paula Verhoeven itu berkunjung ke kediamannya.

"Ada gak orang didunia ini yang lo takutin?," tanya Baim Wong penasaran.

"Ada. Anak," jawab Niki singkat.

Nikita Mirzani

Kepada Baim, Niki menyebut jika dirinya akan melakukan apapun demi buah hatinya. Bahkan, ia akan langsung menuruti semua perintah buah hatinya demi rasa sayangnya tersebut.

"Kalau anak udah ngomong. 'Ami kok nggak pulang?'. Udah tuh langsung gue pulang," beber Niki.

Halaman:
1 2
