HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Luna Maya Belum Tahu Masa Depan Hubungannya dengan Maxime Bouttier

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |21:50 WIB
Luna Maya Belum Tahu Masa Depan Hubungannya dengan Maxime Bouttier
Luna Maya (Foto: Instagram)
JAKARTA - Luna Maya belakangan dikabarkan tengah menjalin hubungan dekat dengan Maxime Bouttier. Akan tetapi, keduanya masih belum mengkonfirmasi bahwa hubungan mereka lebih dari sekedar teman ataupun sahabat.

Kendati demikian, pasangan ini cukup sering membagikan momen kedekatan dan kemesraan mereka berdua. Bahkan mereka juga sama-sama tak masalah menjalani hubungan meski memiliki usia yang cukup jauh.

Sebagai perempuan, Luna hanya bisa meminta doa dan berharap yang terbaik untuk hubungannya bersama Maxime. Namun saat ditegaskan soal bagaimana rencana hubungannya dengan Maxime kedepannya, bintang film Sabrina ini mengaku masih belum tahu dan mengatakan bahwa dirinya bukan peramal yang bisa memprediksi masa depan.

Luna Maya

"Uncertainty gitu. Nggak tahu ke depannya (hubungan dengan Maxime) karena bukan peramal, bukan Tuhan. Jadi kalau ditanya kayak gini-gini suka bingung mau jawab apa," beber Luna saat ditemui baru-baru ini.

"Jadi makanya aku bilang, ya doain aja yang bagus-bagus," lanjutnya.

