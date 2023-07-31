Stand Up Fest Kembali Digelar, Hadirkan Pandji Pragiwaksono hingga Raditya Dika

JAKARTA - Stand up Fest setelah 8 tahun. Acara ini akan berlangsung pada 4,5 dan 6 Agustus di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta Pusat.

Semula, Stand up Fest direncanakan digelar pada 2020. Namun, hajatan para komika itu terpaksa ditunda karena pandemi covid-19.

Salah satu Founder StandupIndo, Ernest Prakasa, mengaku bangga dengan digelarnya kembali acara tahunan ini.

"Membanggakan ya apalagi beberapa tahun terakhir di bawah asuhan Adjis Doaibu itu luar biasa aja ya, padahal dia nggak pakai janji ya waktu kampanye," kata Ernest Prakasa dalam konferensi persnya di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (31/7/2023).

"Melihat progresnya berkembang juga banyak bermunculan yang baru ya," sambungnya.

Nantinya, Stand up Fest 2023 akan menyuguhkan penampilan terbaik dari total 164 komika.

Ada pula penampilan spesial yang akan diisi oleh lima Founder StandupIndo dalam satu panggung diantaranya, Pandji Pragiwaksono, Ernest Prakasa, Raditya Dika, Isman, dan Ryan Adriandhy.

"Intinya para Founder itu nggak tampil sendiri sendiri, tapi berlima, karena belum pernah kita manggung bareng gitu ya nggak pernah ada acara satu pun yang menggabungkan kelima Founder," ujar Panji Pragiwaksono.

Selaku Presiden StandupIndo, Adjis Doaibu, menjelaskan alasan panitia menyuguhkan penampilan sepsial dari kelima Founder.

"Karena gue tuh pengen ngasih tahu ke mereka berlima kalau, 'eh elo berlima ini nyadar nggak ya kalau kalian itu yang bisa bikin kita sekarang' tapi kan mereka sibuk jadi baru sempat sekarang," tuturnya.

