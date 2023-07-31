Putri Pinkan Mambo Dipaksa Pegang Bagian Intim Sang Ayah Tiri

JAKARTA - Kisah tragis dialami oleh putri Pinkan Mambo, MA, yang saat ini baru berusia kurang lebih 17 tahun. Sejak 2018 hingga Januari 2021, ia mengaku mengalami pelecehan seksual oleh ayah tirinya yang bernama Steve Wantania, di kediamannya sendiri kawasan Tangerang Selatan.

Pelecehan seksual tersebut pertama kali dialaminya pada 2018 silam, saat ia baru genap berusia 12 tahun. Nahasnya, kelakuan bejat sang ayah sambung berlangsung hingga awal 2021.

Saat tampil di podcast milik Denny Sumargo, MA membeberkan beberapa kejadian yang sempat dialaminya dari sang ayah tiri. Selain dilecehkan usai mandi, ia juga mengaku jika tangannya dipaksa untuk memegang bagian intim milik ayah tirinya.

"Mungkin lebih dari sentuh, lebih ke badan aku dan salah satu aku ditarik tangannya ke alat tulang kelaminnya," ujar MA dalam tayangan YouTube Denny Sumargo.

Akibatnya, MA merasa trauma. Bahkan, hal tersebut bisa terlihat dari bagaimana cara ia membeberkan kronologi terjadinya pelecehan yang membuatnya trauma berat.