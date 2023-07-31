Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putri Pinkan Mambo Dipaksa Pegang Bagian Intim Sang Ayah Tiri

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |20:05 WIB
Putri Pinkan Mambo Dipaksa Pegang Bagian Intim Sang Ayah Tiri
Pinkan Mambo (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kisah tragis dialami oleh putri Pinkan Mambo, MA, yang saat ini baru berusia kurang lebih 17 tahun. Sejak 2018 hingga Januari 2021, ia mengaku mengalami pelecehan seksual oleh ayah tirinya yang bernama Steve Wantania, di kediamannya sendiri kawasan Tangerang Selatan.

Pelecehan seksual tersebut pertama kali dialaminya pada 2018 silam, saat ia baru genap berusia 12 tahun. Nahasnya, kelakuan bejat sang ayah sambung berlangsung hingga awal 2021.

Saat tampil di podcast milik Denny Sumargo, MA membeberkan beberapa kejadian yang sempat dialaminya dari sang ayah tiri. Selain dilecehkan usai mandi, ia juga mengaku jika tangannya dipaksa untuk memegang bagian intim milik ayah tirinya.

Pinkan Mambo

"Mungkin lebih dari sentuh, lebih ke badan aku dan salah satu aku ditarik tangannya ke alat tulang kelaminnya," ujar MA dalam tayangan YouTube Denny Sumargo.

Akibatnya, MA merasa trauma. Bahkan, hal tersebut bisa terlihat dari bagaimana cara ia membeberkan kronologi terjadinya pelecehan yang membuatnya trauma berat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163849/pinkan_mambo-ZGfR_large.jpg
Pinkan Mambo Jualan Pisang Goreng Rp200.000, Suami: Buset, Keras Amat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/33/3159597/pinkan_mambo-alSL_large.jpg
Codeblu Review Donat Pinkan Mambo, Tampilan Penuh Minyak Bikin Syok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3156075/pinkan_mambo-wRtH_large.jpg
Biodata Pinkan Mambo, Musisi yang Banting Setir Jualan Donat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/33/3072851/pinkan_mambo-tIZD_large.jpg
Pisah dari Arya Khan, Pinkan Mambo Ingin Fokus Cari Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/33/3071863/pinkan_mambo-jmuU_large.jpg
Bongkar Kelakuan Arya Khan, Pinkan Mambo : Rasanya Sakit Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/33/3071845/pinkan_mambo-dh52_large.jpg
Pinkan Mambo Tegaskan Telah Cerai dari Arya Khan sang Pedagang Singkong
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement