HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bukan Cuma Ayah Tiri, Anak Pinkan Mambo Juga Dilecehkan Sopir Pribadi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |18:08 WIB
Bukan Cuma Ayah Tiri, Anak Pinkan Mambo Juga Dilecehkan Sopir Pribadi
Pinkan Mambo (Foto: Instagram)
JAKARTA - Putri penyanyi Pinkan Mambo, MA, muncul dengan kabar mengagetkan. Pasalnya, remaja 17 tahun tersebut, mengaku dilecehkan oleh ayah tirinya yang bernama Steve Wantania secara berulang kali, mulai 2018 hingga Januari 2021 di kediaman pribadinya kawasan Tangerang Selatan.

Nahasnya, MA juga tak hanya dilecehkan oleh ayah tirinya saja, tetapi juga laki-laki lain. Ya, ia mengaku mendapatkan pelecehan dari sopir pribadinya dan seorang pria lainnya.

Hal tersebut diungkapkan oleh MA dihadapan Feni Rose. Dalam akun YouTube milik sang presenter, MA jelas merasa trauma dengan lawan jenis.

"Aku tahu nggak semua laki-laki sama seperti yang aku alamin, tapi aku was-was juga," ungkap MA, dalam video tersebut.

Pinkan Mambo

"Karena kejadian ini berlaku di aku juga bukan sama suami mami doang. Tapi, ada beberapa kejadian juga yang aku alami berbeda orang di saat suami mami itu ngelakuin ke aku juga kejadian itu, juga ada beberapa kejadian selain itu. Sopir aku dan ada juga satu orang lagi," sambungnya.

MA pun menyebut bahwa peristiwa pelecehan yang dilakukan sopir pribadi dan pria lain tersebut padanya, terjadi ketika ia tengah berlibur bersama keluarga. Namun, ia menyebut jika pelecehan oleh dua orang tersebut tak separah apa yang dilakukan oleh ayah tirinya.

Kendati demikian, tetap saja MA merasa trauma dengan hal tersebut. Mengingat, semuanya terjadi di lingkungan kediamannya.

