HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Tahu Detail Kecelakaan Jordi Onsu, Ruben Onsu: Dia Nggak Hubungi Saya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |19:35 WIB
Tak Tahu Detail Kecelakaan Jordi Onsu, Ruben Onsu: Dia Nggak Hubungi Saya
Ruben Onsu dan Jordi Onsu (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Jordi Onsu mengalami kecelakaan di Tol Cipali pada Sabtu, 29 Juli 2023 kemarin, sekitar pukul 06.16 WIB. Akan tetapi sebagai kakak, Ruben Onsu mengaku tidak mengetahui soal kecelakaan tersebut.

Hal tersebut pun diungkapkan Ruben saat ditemui awak media hari ini, Senin (31/7/2023). Ia bahkan mengaku belum mendengar secara detail bagaimana kecelakaan tersebut terjadi.

"Aku juga belum (tahu), belum denger detailnya apa gitu," ungkap Ruben Onsu saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan,

Sementara itu, terkait kronologi yang diketahui lewat sosial media, mobil putih yang ditumpangi Jordi Onsu sempat mengalami pecah ban belakang hingga lepas kendali. Alhasil, mobil tersebut sampai menghantam pembatas jalan.

Jordi Onsu

Tak tahu menahu soal kecelakaan tersebut, Ruben pun mengaku belum bisa memastikan terkait kondisi sang adik. Pasalnya, ia juga mengaku belum mendengar hal itu dari pihak keluarga.

"Mungkin dia lebih nyaman cerita di sosial media," terang Ruben Onsu.

"Dari pihak keluarga nggak ada yang ngasih tahu juga. Jadi harusnya baik-baik aja kali ya," kata Ruben Onsu.

Menariknya, bapak tiga anak itu menyebut bahwa Jordi merupakan orang yang akan menghubunginya, saat ada perlunya saja.

