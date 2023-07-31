Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putra Ray Sahetapy Minta Netizen Tidak Bahas Masa Lalu Ayahnya: Kami Sudah Memaafkan

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |19:05 WIB
Putra Ray Sahetapy Minta Netizen Tidak Bahas Masa Lalu Ayahnya: Kami Sudah Memaafkan
Ray Sahetapy dan keluarga anaknya (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Putra dari aktor Ray Sahetapy, Rama Sahetapy, meminta netizen untuk tak membahas masa lalu sang ayah. Terlebih, kini bintang The Raid itu harus menjalani istirahat total lantaran menderita stroke.

Saat ini, Ray yang menderita stroke diketahui dirawat oleh keluarganya dan juga putranya. Ia bahkan tak lupa meminta doa dari netizen untuk kesembuhan sang ayah.

"Karena banyak kabar yang simpang siur dan pertanyaan terkait kondisi Ayah, aku dan keluarga mau menginfokan kalau bulan lalu ayah terkena serangan stroke yang mengharuskan untuk istirahat total," tulis Rama Sahetapy di akun @ramputs, dikutip pada Senin (31/7/2023).

"Saat ini Ayah sedang dirawat oleh aku, Merdi, dan keluarganya ayah, mohon doanya supaya Ayah bisa cepat sembuh," sambung Rama.

Ray Sahetapy dan keluarga

Selain memberi kabar soal kondisi ayahnya, Rama juga meminta netizen untuk tidak membahas lagi masa lalu Ray Sahetapy. Mengingat, ada banyak netizen yang membahas masa lalu ayahnya bersama ibu kandungnya di kolom komentar media sosial.

Dia pun menegaskan bahwa keluarganya sudah memaafkan Ray atas apa yang pernah ia lakukan.

"Apapun masa lalu Ayah ke anak-anak dan Ibuku mohon jangan dibahas lagi di komentar sosial media karena kami semua sudah memaafkannya, dan fokus ke penyembuhan Ayah kami," tulis Rama Sahetapy.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/33/3129500/ray_sehetapy-Qiwy_large.jpg
Ray Sahetapy Meninggal Dunia, Dewi Yull: Jangan Ungkit Kesalahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/33/3128466/surya_sahetapy-BfOL_large.jpg
Anak Sebut Ray Sahetapy Tak Pernah Malu Punya Anak Tuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/33/3128369/ray_sahetapy-nm4D_large.jpg
Alasan Ray Sahetapy Disalatkan di Masjid Istiqlal, Anak: Tempat Ayah Dimualafkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128270/olivia_zalianty-PmQe_large.jpg
Olivia Zalianty akan Wujudkan Mimpi Ray Sahetapy untuk Garap Film Tuna Rungu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128254/ray_sahetapy-JoBe_large.jpg
Slamet Rahardjo Menyesal Tak Bisa Jenguk Ray Sahetapy selama Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128246/dewi_yull-OwqV_large.jpg
Tangis Dewi Yull Pecah di Pemakaman Ray Sahetapy
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement