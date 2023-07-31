Putra Ray Sahetapy Minta Netizen Tidak Bahas Masa Lalu Ayahnya: Kami Sudah Memaafkan

JAKARTA - Putra dari aktor Ray Sahetapy, Rama Sahetapy, meminta netizen untuk tak membahas masa lalu sang ayah. Terlebih, kini bintang The Raid itu harus menjalani istirahat total lantaran menderita stroke.

Saat ini, Ray yang menderita stroke diketahui dirawat oleh keluarganya dan juga putranya. Ia bahkan tak lupa meminta doa dari netizen untuk kesembuhan sang ayah.

"Karena banyak kabar yang simpang siur dan pertanyaan terkait kondisi Ayah, aku dan keluarga mau menginfokan kalau bulan lalu ayah terkena serangan stroke yang mengharuskan untuk istirahat total," tulis Rama Sahetapy di akun @ramputs, dikutip pada Senin (31/7/2023).

"Saat ini Ayah sedang dirawat oleh aku, Merdi, dan keluarganya ayah, mohon doanya supaya Ayah bisa cepat sembuh," sambung Rama.

Selain memberi kabar soal kondisi ayahnya, Rama juga meminta netizen untuk tidak membahas lagi masa lalu Ray Sahetapy. Mengingat, ada banyak netizen yang membahas masa lalu ayahnya bersama ibu kandungnya di kolom komentar media sosial.

Dia pun menegaskan bahwa keluarganya sudah memaafkan Ray atas apa yang pernah ia lakukan.

"Apapun masa lalu Ayah ke anak-anak dan Ibuku mohon jangan dibahas lagi di komentar sosial media karena kami semua sudah memaafkannya, dan fokus ke penyembuhan Ayah kami," tulis Rama Sahetapy.