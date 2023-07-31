Pinkan Mambo Sebut Putrinya Minggat dari Rumah dan Pilih Tinggal dengan Temannya

JAKARTA - Putri dari penyanyi Pinkan Mambo belakangan mencuri perhatian netizen. Pasalnya, gadi 17 tahun itu mengaku bahwa dirinya pernah dilecehkan oleh ayah tirinya, yang merupakan suami kedua ibundanya.

Nahasnya, gadis berinisial MA itu mengatakan bahwa ibundanya sama sekali tak membelanya, saat mengetahui jika ia dilecehkan. Alhasil, MA pun memilih untuk angkat kaki dari rumah.

Kepada awak media, Pinkan menyebut bahwa MA sudah pergi dari kediamannya sejak lima bulan lalu. Bahkan saat ini MA juga sudah tak lagi tinggal dengan ayah kandungnya.

"Sekarang dia sudah bandel, lima bulan ini sudah gak tinggal sama papanya dan sudah tidak tinggal sama saya," ujar Pinkan Mambo saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (31/7/2023).

Pelantun Kekasih Yang Tidak Anggap ini menyebut bahwa putrinya memang cukup susah untuk diatur. Bahkan sikapnya tersebut telah terjadi sebelum ia mengungkapkan adanya pelecehan seksual dan insiden perkosaan yang dilakukan oleh ayah tirinya.

"Udah tinggalin rumah, jadi nggak mau diatur, cuma Michelle doang yang nggak mau diatur, yang lainnya nice banget," beber Pinkan Mambo.

Oleh karena itu, Pinkan hingga kini mengaku masih belum bisa berkomunikasi dengan MA. Tepatnya, sejak sang putri pergi dari rumah.