Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pinkan Mambo Sebut Putrinya Minggat dari Rumah dan Pilih Tinggal dengan Temannya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |18:35 WIB
Pinkan Mambo Sebut Putrinya Minggat dari Rumah dan Pilih Tinggal dengan Temannya
Pinkan Mambo (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Putri dari penyanyi Pinkan Mambo belakangan mencuri perhatian netizen. Pasalnya, gadi 17 tahun itu mengaku bahwa dirinya pernah dilecehkan oleh ayah tirinya, yang merupakan suami kedua ibundanya.

Nahasnya, gadis berinisial MA itu mengatakan bahwa ibundanya sama sekali tak membelanya, saat mengetahui jika ia dilecehkan. Alhasil, MA pun memilih untuk angkat kaki dari rumah.

Kepada awak media, Pinkan menyebut bahwa MA sudah pergi dari kediamannya sejak lima bulan lalu. Bahkan saat ini MA juga sudah tak lagi tinggal dengan ayah kandungnya.

"Sekarang dia sudah bandel, lima bulan ini sudah gak tinggal sama papanya dan sudah tidak tinggal sama saya," ujar Pinkan Mambo saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (31/7/2023).

Pinkan Mambo (Ayu/MPI)

Pelantun Kekasih Yang Tidak Anggap ini menyebut bahwa putrinya memang cukup susah untuk diatur. Bahkan sikapnya tersebut telah terjadi sebelum ia mengungkapkan adanya pelecehan seksual dan insiden perkosaan yang dilakukan oleh ayah tirinya.

"Udah tinggalin rumah, jadi nggak mau diatur, cuma Michelle doang yang nggak mau diatur, yang lainnya nice banget," beber Pinkan Mambo.

Oleh karena itu, Pinkan hingga kini mengaku masih belum bisa berkomunikasi dengan MA. Tepatnya, sejak sang putri pergi dari rumah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163849/pinkan_mambo-ZGfR_large.jpg
Pinkan Mambo Jualan Pisang Goreng Rp200.000, Suami: Buset, Keras Amat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/33/3159597/pinkan_mambo-alSL_large.jpg
Codeblu Review Donat Pinkan Mambo, Tampilan Penuh Minyak Bikin Syok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3156075/pinkan_mambo-wRtH_large.jpg
Biodata Pinkan Mambo, Musisi yang Banting Setir Jualan Donat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/33/3072851/pinkan_mambo-tIZD_large.jpg
Pisah dari Arya Khan, Pinkan Mambo Ingin Fokus Cari Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/33/3071863/pinkan_mambo-jmuU_large.jpg
Bongkar Kelakuan Arya Khan, Pinkan Mambo : Rasanya Sakit Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/33/3071845/pinkan_mambo-dh52_large.jpg
Pinkan Mambo Tegaskan Telah Cerai dari Arya Khan sang Pedagang Singkong
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement