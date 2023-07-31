Rieke Diah Pitaloka Beri 7 Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi

JAKARTA - Artis sekaligus politisi, Rieke Diah Pitaloka memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang tidak mampu, namun memiliki prestasi yang membanggakan. Program tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Pitaloka Foundation setiap tahunnya.

Kali ini, Pitaloka Foundation memberikan program beasiswa untuk tujuh orang mahasiswa dari berbagai Provinsi di Tanah Air.

Ditemui di Kebun Merdesan, Dramaga, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, Rieke Diah membeberkan alasannya mengajak Anang Hermansyah untuk bergabung. Pasalnya, suami dari Ashanty itu memiliki pemikiran yang praktis terutama soal pembukaan lapangan pekerjaan dan ekonomi masyarakat.

"Saya itu orang yang teoritis, sementara mas Anang itu orang yang langsung berpikirnya praktis, implementasinya gimana. Ada beberapa temuan yang itu keren banget dari anak-anak mahasiswa, tapi untuk kemudian itu bisa dijalankan dan itu jadi bermanfaat kan perlu praktek," ujar Rieke Diah Pitaloka saat ditemui di Kebun Merdesan, Dramaga, Bogor, Jawa Barat.

"Nah praktek itu ada ilmunya sendiri untuk bisa pengetahuan itu setidaknya bisa membuat orang kerja, bisa membuka lapangan pekerjaan, lalu kemudian ada pemberdayaan ekonomi, nah itu ilmunya ada di mas Anang," sambungnya.

Menariknya, Anang Hermansyah sendiri yang meminta agar dirinya ikut dilibatkan dalam pemberian beasiswa kepada anak-anak IPB yang tidak mampu. Bahkan, ia juga sempat menyumbang ide agar para petani ubi ungu di Kebun Merdesan bisa semakin makmur.

"Sebelumnya sudah ada pembicaraan, makanya mas Anang datang kesini karena memang dia mau ikut. Jadi disini kita membantu teman-teman di Kebun Merdesa, untuk memasarkannya karena kurang lebih ada 14 hektar untuk ubi ungu. Permintaan sekarang kalau bisa sehari 2 ton dikirim ke Malaysia, Singapura sampai ke Hong Kong. Pasarnya sudah ada, tapi mekanisme untuk sampai di pasar yang perlu ditingkatkan," paparnya.