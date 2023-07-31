Menduda 29 Tahun, Ronny Sianturi Asuh Anak Disabilitas Beda Agama

JAKARTA - Ronny Sianturi yang berstatus duda selama 29 tahun, kini sibuk mengasuh seorang anak disabilitas bernama Raja. Sejak lahir, putranya mengalami kondisi tunarungu.

"Titik balik gue ketika Tuhan kirimkan Raja ke hidup gue, anak gue," ujar Ronny, dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Senin (31/7/2023).

"Tiba-tiba gue kenal keluarganya, dibawa main ke rumah. Anak gue kebetulan berkebutuhan khusus, tunarungu dari lahir," sambungnya.

Ketika Ronny tergugah untuk mengasuh Raja, Ronny langsung meminta izin kepada orangtuanya. Mereka akhirnya mempersilakan asal personel Trio Libels itu tak mengubah agama sang anak.

"Gue bilang sama orangtuanya, boleh enggak gue dikasih kesempatan untuk urusin anak ini? Akhirnya, setelah diskusi boleh, tapi diminta jangan dijadikan (penganut) Kristen, dia Muslim," kata Ronny.