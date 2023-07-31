Ronny Sianturi Akui Sombong di Masa Jaya, Foya-foya hingga Sengaja Tabrakkan Mobil

JAKARTA - Artis senior Ronny Sianturi mengakui sisi kelamnya di masa lalu. Setelah berjaya dengan grup musik Trio Libels di era 1980 hingga 1990-an, ia berubah menjadi sombong.

"Karena tidak pernah pegang uang, terus tiba-tiba uangnya melimpah ruah, secara keimanan gue enggak kuat," ujar Ronny dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Senin (31/7/2023).

"Sehingga gue punya pola pikir, semua itu karena gue. Karena gue ganteng, terkenal, akhirnya tumbuh kesombongan," sambungnya.

Saking sombongnya, pelantun Gadisku ini sampai berpikir bisa membeli semuanya dengan uang. Hartanya kala itu ia gunakan untuk hal-hal yang buruk.

"Gue pakai untuk hal yang salah. Gue pakai mabok, gue pakai judi, gue pakai segala seusuatu untuk hal enggak benar. Bahasa rohaninya semua yang gue lakukan mendukakan hati Tuhan," imbuhnya.

Ronny bahkan tak segan mengungkap kesombongannya yang lain. Salah satunya kejadian ketika bertengkar dengan sang mantan istri, Atiek CB.