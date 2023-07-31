Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ronny Sianturi soal Perceraiannya dengan Atiek CB: Dia Gak Dapat Figur Suami

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |00:30 WIB
Ronny Sianturi. (Foto: Instagram/@ronnie_sianturi)
A
A
A

JAKARTA - Ronny Sianturi membahas tentang perceraiannya dengan penyanyi rock Atiek CB. Rumah tangga mereka berakhir pada 1994.

Personel Trio Libels ini akhirnya menceritakan fakta di balik kegagalan rumah tangganya. Ia mulanya mengaku tertarik dengan Atiek karena sikapnya yang perhatian sejak masih masa pendekatan.

"Gue itu bisa tertarik sama cewek bukan dari fisik. Tapi ketika dia memperhatikan gue, kasih attention. Makanya waktu sama gue, yang ngapelin itu Atiek," ujar Ronny, dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Senin (31/7/2023).

"Tiap hari didatangin, disuruh makan, disuapin, disiapin baju nyanyi, dia main ke kos gue. Sampai mau pergi nyanyi. dia siapin. Lama-lama luluh kan," sambungnya.

Rupanya hal itu menjadi masalah setelah mereka berumah tangga. Ronny yang terbiasa 'diurus', membuat Atiek jadi kecewa karena menilainya tidak memperlihatkan sikap seorang suami.

Halaman:
1 2
