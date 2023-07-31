Ray Sahetapy Minta Maaf ke Anak Sebelum Jatuh Sakit

JAKARTA - Ray Sahetapy sedang sakit stroke hingga harus beristirahat total. Ray belum bisa menjalani aktivitasnya sebagai aktor.

Empat bulan sebelum terserang stroke, Ray rupanya sempat menyampaikan permohonan maafnya kepada putra ketiganya, Surya Sahetapy.

Hal ini dibeberkan Surya melalui akun Instagramnya @suryasahetapy dengan mengunggah foto tangkap layar yang menunjukan pesan singkat Ray kepadanya.

"Terima kasih sayang, mohon maaf karena ayah tidak bisa menjadi ayah yang baik seperti yang kau inginkan. Ayah minta maaf jika ayah tidak ada saat kau dan kakak adikmu butuh," tulis pesan singkat Ray Sahetapy kepada anaknya yang dikirim pada 27 Maret lalu, dikutip Senin (31/7/2023).

Ray menyadari bahwa dirinya sempat tidak ada saat keluarganya membutuhkan. Bintang film The RAID itu juga berharap Surya bisa menerima permohonan maafnya.

"Ayah minta maaf pula jika ayah menyusahkan kalian, ayah tahu jika permohonan maaf ini jauh dari yang kau inginkan tapi semoga bisa diterima permohonan maaf ayah dari hati ini," lanjut Ray Sahetapy.

