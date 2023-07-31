Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Ronny Sianturi, Artis Senior yang Gantengnya Awet

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |14:15 WIB
Biodata dan Agama Ronny Sianturi, Artis Senior yang Gantengnya Awet
Ronny Sianturi. (Foto: Instagram/@ronnie_sianturi)
A
A
A

JAKARTA - Ronny Sianturi populer di era '80-an. Namanya melambung sejak bergabung dengan grup musik Trio Libels.

Hingga kini, penampilan Ronny Sianturi hampir tak ada perubahan. Wajah awet mudanya kerap dipuji netizen, dilihat dari akun Instagramnya, @ronnie_sianturi.

Artis ini memiliki nama lengkap Ronaldus Parasian Sianturi. Ia lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 3 September 1965.

Pria berdarah Batak ini membentuk grup vokal Trio Libels bersama Edwin Manansang dan Yanny Djunaedi pada 1983. Grup musik ini besutan seorang seniman musik bernama Stewart Dandle dalam ajang lomba Bintang Radio dan Televisi.

Edwin bersama Edwin dan Yanny merupakan teman satu sekolah di SMA Negeri 15 Jakarta. Libels sendiri adalah singkatan dari nama sekolah mereka.

Bersama Trio Libels, Ronny merilis album perdana bertajuk 'Gadisku' pada 1989, yang disusul 7 album lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/33/2854989/menduda-29-tahun-ronny-sianturi-asuh-anak-disabilitas-beda-agama-tTjZWx49dq.jpg
Menduda 29 Tahun, Ronny Sianturi Asuh Anak Disabilitas Beda Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/33/2854960/ronny-sianturi-akui-sombong-di-masa-jaya-foya-foya-hingga-sengaja-tabrakkan-mobil-mjT3POdLMZ.jpg
Ronny Sianturi Akui Sombong di Masa Jaya, Foya-foya hingga Sengaja Tabrakkan Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/33/2854916/ronny-sianturi-soal-perceraiannya-dengan-atiek-cb-dia-gak-dapat-figur-suami-uMANR5ThQf.jpg
Ronny Sianturi soal Perceraiannya dengan Atiek CB: Dia Gak Dapat Figur Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2008/03/21/34/93519/KAL2hPgkNH.jpg
Ronny Sianturi Tur Pelayanan Paskah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2008/03/17/34/92491/sLZk4utg8N.jpg
Ronny Sianturi Lebih Asyik Offair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183515//ariel_noah-Vpmk_large.jpg
Ariel NOAH Akui Tak Pede DM Cewek Duluan, Takut Tak Dibalas
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement