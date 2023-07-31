Biodata dan Agama Ronny Sianturi, Artis Senior yang Gantengnya Awet

JAKARTA - Ronny Sianturi populer di era '80-an. Namanya melambung sejak bergabung dengan grup musik Trio Libels.

Hingga kini, penampilan Ronny Sianturi hampir tak ada perubahan. Wajah awet mudanya kerap dipuji netizen, dilihat dari akun Instagramnya, @ronnie_sianturi.

Artis ini memiliki nama lengkap Ronaldus Parasian Sianturi. Ia lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 3 September 1965.

Pria berdarah Batak ini membentuk grup vokal Trio Libels bersama Edwin Manansang dan Yanny Djunaedi pada 1983. Grup musik ini besutan seorang seniman musik bernama Stewart Dandle dalam ajang lomba Bintang Radio dan Televisi.

Edwin bersama Edwin dan Yanny merupakan teman satu sekolah di SMA Negeri 15 Jakarta. Libels sendiri adalah singkatan dari nama sekolah mereka.

Bersama Trio Libels, Ronny merilis album perdana bertajuk 'Gadisku' pada 1989, yang disusul 7 album lainnya.