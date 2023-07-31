Adul Dimarahi Orang Korea saat Merokok bareng Komeng, Ini Alasannya

JAKARTA - Komedian Adul mengaku sebelumnya tidak merokok. Kebiasaan itu bermula ketika dia bekerja dengan Komeng untuk mengisi sebuah program televisi.

Hal ini diungkap Adul ketika berbincang bersama Praz Teguh di podcast Kejar Setoran di kanal YouTube Tuah Kreasi. Ia bercerita pengalaman uniknya ketika mereka syuting di Korea Selatan.

Kala itu, cuaca di Korea sedang dingin. Komeng mulai merayu Adul untuk mencicipi rokok.

"(merokok karena) Pas saya pergi keluar negeri sama Bang Komeng. Tadinya saya bukan perokok, kenal rokok diajarin sama Bang Komeng," ujar Adul, dikutip pada Senin (31/7/2023).