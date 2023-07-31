Sinopsis Film Rambo The Last Blood, Penutup Aksi Heroik Sang Veteran Perang

JAKARTA - Sinopsis film Rambo The Last Blood akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Rambo: Last Blood adalah sebuah film aksi Amerika Serikat tahun 2019 yang disutradarai oleh Adrian Grünberg.

Skenario ini ditulis bersama oleh Matthew Cirulnick dan Sylvester Stallone, dari sebuah cerita oleh Dan Gordon dan Stallone, dan didasarkan pada karakter John Rambo yang diciptakan oleh penulis David Morrell untuk novelnya First Blood.

Film kelima dalam franchise Rambo dan dibintangi Stallone sebagai Rambo, bersama Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta, Adriana Barraza, Yvette Monreal, Genie Kim alias Yenah Han, Joaquín Cosío, dan Oscar Jaenada .

Di Rotten Tomatoes, film tersebut mendapat peringkat persetujuan 26% berdasarkan 173 ulasan, dengan peringkat rata-rata 4/10.

Sinopsis Film Rambo The Last Blood

Dalam film tersebut, Rambo melakukan perjalanan ke Meksiko untuk menyelamatkan keponakan angkatnya, yang telah diculik oleh kartel Meksiko dan dipaksa menjadi pelacur.

Veteran Perang Vietnam John Rambo tinggal di Bowie, Arizona di peternakan kuda mendiang ayahnya, yang dia kelola bersama teman lamanya, Maria Beltran, dan cucunya, Gabriela. Dia memberi tahu mereka, temannya Gizelle telah menemukan ayah Gabriela yang pemarah, Manuel, di Meksiko.

Gabriela diam-diam melakukan perjalanan ke Meksiko, di mana Gizelle membawanya ke apartemen Manuel. Ketika dia bertanya mengapa dia meninggalkan Gabriela dan ibunya, dia dengan dingin mengungkapkan, dia tidak pernah peduli pada mereka berdua.

