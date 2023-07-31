Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Film Korea Paling Tak Laku di 2023 meski Dibintangi Aktor Populer

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |08:10 WIB
5 Film Korea Paling Tak Laku di 2023 meski Dibintangi Aktor Populer
Film Korea paling tak laku di 2023. (Foto: My Heart Puppy/Hancinema)
A
A
A

SEOUL - Deretan film Korea paling tak laku di 2023. Ada sederet film dengan genre beragam yang tayang sepanjang tahun ini. Namun Badan Perfilman Korea (Kofic) mencatat, perlambatan ekonomi pasca COVID-19 berpengaruh pada penjualan tiket bioskop. 

Meski ada film Korea yang laris manis di pasaran, namun beberapa film yang tak dilirik moviegoers. melempem sepanjang semester I-2023. Meski ada beberapa film yang cukup laris, namun ada juga yang tak dilirik pencinta film.

Berikut deretan film Korea paling tak laku seperti dikutip Okezone dari data Kofic di semester I-2023.

1.Marui Video

Bergenre horor, film Marui Video memulai debutnya di bioskop, pada 22 Februari 2023. Sepanjang penayangannya, film ini hanya menggaet 165.822 penonton dengan pendapatan mencapai USD1,34 juta (Rp20,24 miliar).

Film Korea paling tak laku di 2023. (Foto: Marui Video/Hancinema)

Film Korea paling tak laku di 2023. (Foto: Marui Video/Hancinema)

Kisahnya tentang video pembunuhan yang bocor ke publik. Seorang reporter yang melakukan peliputan di kantor kejaksaan tak sengaja mendengar kalau video itu terkutuk dan mulai menyelidikinya. 

2.Killing Romance

Film Korea paling tak laku di 2023 selanjutnya adalah Killing Romance. Dirilis pada 14 April 2023, film ini hanya membukukan pendapatan sebesar USD1,43 juta (Rp21,6 miliar) dari penjualan 191.542 tiket bioskop. 

Film Korea paling tak laku di 2023. (Foto: Killing Romance/Hancinema)

Film Korea paling tak laku di 2023. (Foto: Killing Romance/Hancinema)

Padahal film arahan Lee Won Suk ini dibintangi aktor Parasite, Lee Sun Kyun dan Lee Honey. Kisahnya tentang aktris cantik yang terkenal dengan kualitas aktingnya yang buruk. Dia kemudian berkenalan dengan pria kaya dan menikah dengannya.

3.My Heart Puppy

Film My Heart Puppy mulai tayang di bioskop pada 1 Maret 2023. Kisahnya tentang dua pria yang berusaha menemukan pemilik baru untuk anjing peliharaan mereka. 

 Film Korea paling tak laku di 2023. (Foto: My Heart Puppy/Hancinema)

Film Korea paling tak laku di 2023. (Foto: My Heart Puppy/Hancinema)

Sepanjang penayangannya, film yang dibintangi Cha Tae Hyun dan Yoo Yeon Seok tersebut hanya menggaet 196.183 penonton dan menghasilkan USD1,43 juta atau setara dengan Rp21,6 miliar.

Telusuri berita celebrity lainnya
