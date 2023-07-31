Daftar Top 30 Audisi Trending Star di Yogyakarta

JAKARTA - Ajang Trending Star telah menyelesaikan live audition di Yogyakarta, pada 25 Juni 2023. Ada 50 peserta yang telah dinilai oleh dewan juri yang terdiri dari Tami Aulia, Brian Prasetyoadi, dan Bonny Prasetya.

Dari 50 peserta, ketiga juri tersebut berhasil memilih 30 peserta dengan talenta paling memukau. Mereka adalah Adinda Zahrani Mintarja, Mustika Wardani, Raden Ajeng Astuti Kusumaningrum, Milk Bintang, Kelvin Valerian, dan Fairuzakiya Elmira Gunadi.

BACA JUGA: Profil Andmesh Kamaleng yang Jadi Juri di Trending Star

Ada pula Julius Fernanda Cesario Bagastara, Maria Karina Putri, Aloysia Clara Octa Sylvia, Allyssa Okta Dhea, Dinda Hasnanafisa, Jessica Reza Prameswari, Avrisinyo, Putu Devi Casthio Sutanegara, Muhammad Viko Ardhana, dan Agustina Nanda Monica.

Selanjutnya ada Dodo Zakaria, Sintikhe Mona Larisa Magang, Atika Fadhila Raharja, Fithra Ayu Ratnawati, Muhammad Rafie Wiradastinata, Sya’baniasri Aisah, Nadya Mutiara Anshi, Umar Aziz Albana, Mironsih, Muhriyadi, dan Jose Raphael Kurniawan.

Tiga nama yang tersisa adalah Lusia Linda Anggraeni, Richard Adinata, dan Cornelia Maria Radita.

Bagi Anda yang ingin mengikuti Trending Star dapat mengikuti audisi offline di Malang, pada 12 Juli hingga 2 Agustus 2023. Sementara audisi online akan digelar pada 1 Juli hingga 26 Agustus 2023.

Cara mengikuti audisi Trending Star cukup mudah. Anda hanya perlu membuat video bernyanyi dengan deretan lagu pilihan HITS Records dan Musica yang bisa dipilih melalui situs starhits.id/trendingstar/listsong.