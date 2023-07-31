Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Daftar Top 30 Audisi Trending Star di Yogyakarta

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |19:29 WIB
Daftar Top 30 Audisi <i>Trending Star</i> di Yogyakarta
Top 30 audisi Trending Star Yogyakarta. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - Ajang Trending Star telah menyelesaikan live audition di Yogyakarta, pada 25 Juni 2023. Ada 50 peserta yang telah dinilai oleh dewan juri yang terdiri dari Tami Aulia, Brian Prasetyoadi, dan Bonny Prasetya.

Dari 50 peserta, ketiga juri tersebut berhasil memilih 30 peserta dengan talenta paling memukau. Mereka adalah Adinda Zahrani Mintarja, Mustika Wardani, Raden Ajeng Astuti Kusumaningrum, Milk Bintang, Kelvin Valerian, dan Fairuzakiya Elmira Gunadi.

Ada pula Julius Fernanda Cesario Bagastara, Maria Karina Putri, Aloysia Clara Octa Sylvia, Allyssa Okta Dhea, Dinda Hasnanafisa, Jessica Reza Prameswari, Avrisinyo, Putu Devi Casthio Sutanegara, Muhammad Viko Ardhana, dan Agustina Nanda Monica.

Selanjutnya ada Dodo Zakaria, Sintikhe Mona Larisa Magang, Atika Fadhila Raharja, Fithra Ayu Ratnawati, Muhammad Rafie Wiradastinata, Sya’baniasri Aisah, Nadya Mutiara Anshi, Umar Aziz Albana, Mironsih, Muhriyadi, dan Jose Raphael Kurniawan.

Tiga nama yang tersisa adalah Lusia Linda Anggraeni, Richard Adinata, dan Cornelia Maria Radita.

Bagi Anda yang ingin mengikuti Trending Star dapat mengikuti audisi offline di Malang, pada 12 Juli hingga 2 Agustus 2023. Sementara audisi online akan digelar pada 1 Juli hingga 26 Agustus 2023.

Cara mengikuti audisi Trending Star cukup mudah. Anda hanya perlu membuat video bernyanyi dengan deretan lagu pilihan HITS Records dan Musica yang bisa dipilih melalui situs starhits.id/trendingstar/listsong.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/33/3135428/refa_ardhi-aLVG_large.png
Dari Ide hingga Insight, Ini Dia Cara Refa Ardhi Bangun Konten Gaming di YouTube
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/33/3122187/ngedealyuk_special_ramadan-bDom_large.jpg
Gabung Event #NgeDealYuk Special Ramadan 2025 dan Bangun Brand Awareness dengan Creator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/598/3053490/fathiyah_muinah-gqSz_large.jpg
Fathiyah Muinah, Kreator Konten Literasi yang Berbagi Cinta Buku Melalui Konten Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/33/3053215/syarif_yosee-eCwS_large.jpg
Pelajari Teknik Dasar Sepatu Roda dengan Mudah di Channel Syarifyosee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/598/3050640/jryan_karsten-wkLG_large.jpg
Ingin Hidup Damai, Yuk Belajar Bareng Jryan Karsten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/598/3050638/jryan_karsten-Vkd7_large.jpg
Jryan Karsten Jelaskan Cara Tetap Optimis Meski Diterpa Kelelahan Hidup
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement