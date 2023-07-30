Inayma Ungkap Tantangan Perankan 3 Karakter Berbeda dalam Series TV Love Cinema

JAKARTA – Indira Ayu Maharani atau yang dikenal dengan nama panggung Inayma menjadi salah satu aktris dalam original series Vision+ terbaru, TV Love Cinema. Serial tersebut menampilkan delapan kisah cinta berbeda dalam setiap episodenya.

Inayma dipercaya untuk memerankan tiga karakter berbeda: Julia, Agnes, dan Andini dalam serial tersebut. Ketiga karakter tersebut, menurut sang aktris, memiliki kepribadian yang berbeda satu sama lain sehingga dia harus jeli berganti peran.

Namun memerankan tiga karakter dalam satu hari, diakui Inayma, bukan perkara mudah. "Akibatnya, aku sering kebalik-balik. Eh lupa, aku harus jadi si A, jadi langsung switch karakter," ujar Inayma dalam meet and greet TV Love Cinema.

Pada dasarnya, tiga karakter yang diperankan Inayma memiliki karakter, gaya bicara, hingga pembawaan yang berbeda satu sama lain. Hal itu diakuinya, menjadi tantangan tersendiri saat berakting.

“Misalnya nih, ada satu karakter yang bertutur sangat baku, lainnya berbicara ala anak Jaksel banget. Nah yang begini kan harus diperhatikan ya, tidak boleh tertukar. Apalagi kan setiap hari syuting dengan karakter yang berbeda. Jadi harus mencari mood lagi," ujarnya.

Namun Inayma sukses menaklukkan tantangan tersebut dan menyelesaikan syuting dengan baik. Karena itu, jangan lewatkan akting sang aktris dalam TV Love Cinema, yang dapat disaksikan melalui Vision+ di mana episode baru akan tayang setiap hari Jumat.