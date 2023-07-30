7 Artis Indonesia Menikah Tanpa Restu Orangtua

JAKARTA - Deretan artis Indonesia menikah tanpa restu orangtua. Bagi masyarakat Indonesia yang kental dengan adat ketimuran, restu orangtua merupakan hal utama sebelum melangkah ke pelaminan.

Restu orangtua acap kali dianggap sebagai doa atas kelanggengan rumah tangga pasangan ke depannya. Namun beberapa artis ini harus menikah tanpa restu orangtua. Siapa saja mereka? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Indah Permatasari dan Arie Kriting

Indah Permatasari dan Arie Kriting menikah tanpa restu orangtua, pada 12 Januari 2022. Nursyah menganggap, Arie sebagai penyebab Indah jauh dari dirinya dan tak lagi patuh sebagai anak.

Artis Indonesia menikah tanpa restu. (Foto: Arie Kriting dan Indah Permatasari/Imagenic)

Hingga kini, Arie belum mendapat restu dari sang mertua, meski sudah memiliki satu anak. Anggapan cucu bisa memperbaiki hubungan orangtua dan anak ternyata tak berlaku bagi Nursyah. Di lain pihak, Indah Permatasari justru mendapat perlakuan hangat dari keluarga Arie Kriting.

2.Eza Gionino dan Meiza Aulia

Artis Indonesia menikah tanpa restu orangtua selanjutnya adalah Eza Gionino. Sang ibu enggan memberi restu karena menilai calon menantunya, Meiza Aulia, adalah perempuan materialistis.

Artis Indonesia menikah tanpa restu. (Foto: Eza Gionino dan Meiza Aulia/Instagram/ma_coritha)

Meski tanpa restu, Eza Gionino tetap menikahi Meiza Aulia, pada 22 Juli 2018. Berbeda dengan Arie Kriting dan Indah Permatasari, kehadiran dua cucu yang lucu-lucu mampu memperbaiki hubungan mereka dengan sang ibu.

3.Asmirandah dan Jonas Rivanno

Pernikahan Asmirandah dan Jonas Rivanno awalnya ditentang orangtua karena perbedaan agama. Jonas bahkan sempat dituding mempermainkan agama karena menjadi mualaf lalu kembali ke agama awal, Kristen.

Artis Indonesia menikah tanpa restu. (Foto: Asmirandah dan Jonas Rivanno/Instagram/@asmirandah89)

Namun mereka tak berhenti memperjuangkan cinta hingga menikah pada 22 Desember 2013. Sebelum menikah, Asmirandah diketahui sudah memeluk agama Kristen. Hubungan Jonas dengan sang mertua pun perlahan pulih, apalagi setelah kelahiran Chloe, pada 25 Desember 2020.