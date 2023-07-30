Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aurel Hamil Anak Kedua, Atta Halilintar Tak Lagi Protektif

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |23:01 WIB
Aurel Hamil Anak Kedua, Atta Halilintar Tak Lagi Protektif
Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar (Foto: IG Aurel)
A
A
A

JAKARTA - Aurel Hermansyah kini tengah mengandung anak kedua. Di kehamilan kedua, Aurel seringkali ngidam aneh membuat suaminya, Atta Halilintar harus ekstra fokus menjaga istrinya.

Atta menegaskan kalau dirinya tidak melakukan protektif lebih untuk menjaga kandungan Aurel Hermansyah. Baginya, ia memperlakukannya secara normal, seperti pada kehamilan anak pertamanya.

 BACA JUGA:

Aurel Hamil Anak Kedua, Atta Halilintar Tak Lagi Protektif

"Ya normal-normal saja kita mah, enggak ada protect yang gimana-gimana, tapi enggak usah terlalu ribet-ribet. Mending kerja di rumah, kaya sekarang datang sejam pulang, normal-normal ajalah," kata Atta Halilintar.

Bintang film Ashiap Man ini mengatakan, kandungan Aurel Hermansyah kini berbeda ketika mengandung Ameena Hana Nur Atta. Baru usia kandungan masih berkisar enam bulan, terlihat cukup besar.

"Kalau kehamilan sekarang aku lihatnya perutnya lebih cepat kelihatan. Kalau kemarin (Ameena) sudah 6 bulan masih bener-bener alus (rata kali ya) sekarang 6 bulan udah kaya 7 atau 8 bulan," papar Atta Halilintar.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
