Cardi B Ngamuk Usai Disiram Air saat Konser, Balas Lempar Mikrofon

LOS ANGELES - Rapper Cardi B viral di media sosial baru-baru ini usai ngamuk setelah disiram air oleh penontonnya saat konser di Las Vegas, Amerika Serikat. Momen itu terjadi saat pelantun WAP ini tengah bernyanyi dan menghibur para penonton di atas panggung pada Sabtu 29 Juli 2023.

Momen Cardi B ngamuk itu diunggah oleh akun TikTok, @j_blizzyy. Dalam video tersebut, nampak wanita 30 tahun ini tengah asyik bernyanyi membawakan lagu Bodak Yellow sebelum akhirnya seorang penonton menyiramnya dengan air minuman.

“Ya Cardi,” tulis akun itu, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (30/7/2023).

Terkejut sekaligus kesal dengan aksi penonton itu, istri rapper Offset itu pun membalas dengan melempar mikrofonnya ke arah penonton yang menyiramnya.

Tak hanya itu, Cardi juga terlihat mengucap kata-kata makian dan diiringi dengan para kru keamanan yang mulai melerai kejadian tersebut.

Dilansir New York Post, Cardi B berhasil mendapatkan mikrofonnya kembali dan melanjutkan penampilannya. Namun, tak diketahui apakah ada tuntutan atau nasib dari penonton yang menyiramnya itu.

Video Cardi B mengamuk usai disiram air oleh penonton ini pun viral di sosial media. Sedikitnya video itu sudah ditonton lebih dari 25 juta akun di TikTok.