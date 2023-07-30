Cinta Laura Ungkap Perjuangan ke Masohi demi Misi Mulia

JAKARTA - Cinta Laura kini juga fokus dalam dunia sosial. Baru-baru ini, ia terbang untuk mengikuti kegiatan sosial di Masohi Maluku Tengah.

Cinta Laura kemudian menceritakan pengalaman saat menjalani misi mulianya di Maluku Tengah. Ia berganti beberapa kendaraan demi mencapai lokasi, tempat kegiatan sosial dilakukan.

"Karena Senin padat, Selasa kerja seharian, flight malem jam 1 pagi dan ke Masohi Maluku Tengah. Awal landing di Ambon naik mobil sejam dan naik sky boat setengah jam," ujar Cinta Laura kepada awak media.

"Habis itu naik mobil 2 jam dari pelabuhan Maluku Tengah ke Masohi, memang effort banget buat mencapai daerah situ," sambungnya.

Perjuangan Cinta Laura usai tiba di lokasi. Di Masohi, dia mengedukasi anak-anak soal isu pelecehan seksual serta bullying.

"Semua terbayar disana ketemu sama anak-anak Maluku Tengah, disana aku mengajarkan anak soal bullying, pelecehan seksual, kekerasan, dan setelah itu aku pertama ke Maluku Tengah," jelas Cinta Laura.

Kemudian ia mengucapkan rasa terima kasih kepada Bupati Maluku Tengah karena bisa mendatangi Masohi.

"Aku berterima kasih sama Ibu Bupati sudah memikirkan sejauh itu kesejahteraan masyarakat sana, membutuhkan support dari kita semua biar bisa lebih kuat menjalani kehidupan mereka,"bebernya.

