Keluarga Ifan Seventeen Hampir Kena Penipuan Giveaway, Modusnya di Luar Nalar

JAKARTA - Penipuan dengan modus giveaway yang mengatasnamakan Baim Wong kembali terjadi. Kali ini, salah satu keluarga dari Ifan Seventeen yang hampir menjadi korbannya.

Lewat akun Instagram miliknya, Ifan pun membagikan kisah yang dialami pamannya itu melalui unggahan Instagramnya. Ifan mengunggah tangkapan layar chat dari pamannya yang meminta bantuan agar mengirimkan uang sebagai pajak untuk mengklaim hadiah giveaway.

Ia langsung menduga bahwa giveaway itu adalah penipuan. Ifan pun merasa tak habis pikir bahwa penipuan berkedok giveaway yang mengatasnamakan Baim Wong masih marak terjadi.

"Beberapa kali liat postingan teman saya @baimwong tentang penipuan giveaway sempet mikir ‘masih ada aja ya yang bisa ketipu’,” ujar Ifan Seventeen, dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Minggu (30/7/2023).

Beruntung, pamannya itu menghubunginya sehingga ia bisa mencegah agar pamannya tak sampai terjebak oleh penipuan itu.

"Ternyata hari ini om saya yang kena, untung karena ga berani minta ke istrinya mintanya ke saya. Kalo ga udah jelas kena!" sambungnya.

Ifan juga membeberkan pamannya sampai percaya lantaran modus penipuan yang dilakukan begitu canggih dimana si penipu menggunakan filter wajah Baim Wong. Sehingga saat melakukan video call untuk meyakinkan korban, tentu korban langsung percaya lantaran wajah Baim Wong yang muncul.

"Dan modus penipuannya canggih, dia pake filter muka baim wong jadi bisa video call an untuk meyakinkan semua korban,"jelasnya.