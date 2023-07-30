Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keluarga Ifan Seventeen Hampir Kena Penipuan Giveaway, Modusnya di Luar Nalar

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |19:03 WIB
Keluarga Ifan Seventeen Hampir Kena Penipuan Giveaway, Modusnya di Luar Nalar
Keluarga Ifan Seventeen hampir kena penipuan giveaway (Foto: IG Ifan Seventeen)
A
A
A

JAKARTA - Penipuan dengan modus giveaway yang mengatasnamakan Baim Wong kembali terjadi. Kali ini, salah satu keluarga dari Ifan Seventeen yang hampir menjadi korbannya.

Lewat akun Instagram miliknya, Ifan pun membagikan kisah yang dialami pamannya itu melalui unggahan Instagramnya. Ifan mengunggah tangkapan layar chat dari pamannya yang meminta bantuan agar mengirimkan uang sebagai pajak untuk mengklaim hadiah giveaway.

 BACA JUGA:

Keluarga Ifan Seventeen Hampir Kena Penipuan Giveaway, Modusnya di Luar Nalar

Ia langsung menduga bahwa giveaway itu adalah penipuan. Ifan pun merasa tak habis pikir bahwa penipuan berkedok giveaway yang mengatasnamakan Baim Wong masih marak terjadi.

"Beberapa kali liat postingan teman saya @baimwong tentang penipuan giveaway sempet mikir ‘masih ada aja ya yang bisa ketipu’,” ujar Ifan Seventeen, dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Minggu (30/7/2023).

Beruntung, pamannya itu menghubunginya sehingga ia bisa mencegah agar pamannya tak sampai terjebak oleh penipuan itu.

"Ternyata hari ini om saya yang kena, untung karena ga berani minta ke istrinya mintanya ke saya. Kalo ga udah jelas kena!" sambungnya.

Ifan juga membeberkan pamannya sampai percaya lantaran modus penipuan yang dilakukan begitu canggih dimana si penipu menggunakan filter wajah Baim Wong. Sehingga saat melakukan video call untuk meyakinkan korban, tentu korban langsung percaya lantaran wajah Baim Wong yang muncul.

"Dan modus penipuannya canggih, dia pake filter muka baim wong jadi bisa video call an untuk meyakinkan semua korban,"jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/33/3125028/ifan_seventeen-FlMq_large.jpg
Ifan Seventeen Siap Mundur Jadi Dirut PFN jika Ada yang Lebih Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/33/3124975/ifan_seventeen-OlVi_large.jpg
Ifan Seventeen Bongkar Permasalahan Perusahaan usai Dibully Jadi Dirut PFN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/33/3122593/ifan_seventeen-ymIV_large.jpg
Biodata dan Agama Ifan Seventeen, Penyanyi yang Ditunjuk Jadi Dirut Produksi Film Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/33/3122577/ifan_seventeen_okezone-SZCc_large.jpg
Ifan Seventeen Maklumi Banyak Pihak Ragukan Kemampuannya Pimpin PFN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/206/3122380/ifan_seventeen-a6mb_large.jpg
5 Aktor yang Komplain Terpilihnya Ifan Seventeen Jadi Dirut PFN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/33/3121853/fedi_nuril-9KuP_large.jpg
Ifan Seventeen Jadi Dirut PFN, Fedi Nuril: Gak Jelas
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement