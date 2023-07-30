Potret Tante Ernie Berusaha Bangkit dari Perceraian

JAKARTA - Tante Ernie belakangan menjadi perbincangan hangat publik karena kisah perceraian dengan suaminya sejak November 2022, yang baru saja ia ungkap baru-baru ini saat menjadi bintang tamu di Podcast Gofar Hilman.

Dalam perbincangannya dengan Gofar, Tante Ernie mengungkapkan sang suami telah berselingkuh dengan perempuan lain alias pelakor. Tante Ernie memergoki suaminya mentransfer Rp72 juta ke pelakor tersebut.

Tante Ernie tampak betah menyandang status janda. Bahkan, ia kini menjadi salah satu sosok janda hot yang cukup banyak digilai oleh kaum Adam.

Bahkan, tak sedikit yang dibuat tergila-gila dengan penampilan seksinya belakangan ini. Salah satunya, beberapa potret seksi yang baru-baru ini Tante Ernie unggah di akun Instagramnya.

Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @mynameisernie, Minggu, (30/7/2023).

Dalam potret ini, Tante Ernie tampak melempar ekspresi senyum tipis nan menggoda ke arah kamera. Meski hanya mengenakan atasan kaos berwarna lilac dengan detail cut out di bagian dada, membuat keseksiannya justru kian terpancar.

Dalam unggahan potret ini, Tante Ernie lantas membubuhkan keterangan panjang terkait lembaran baru yang saat ini ia mulai sejak menyandang status janda. Ia juga lantas turut berdoa agar selalu diberikan rezeki hingga kebahagiaan yang berlimpah.

“Memulai chapter baru dalam buku kehidupanku. Banyak sesuatu yang baru, mulai dari bentuk hidup yg baru dan juga status yang baru. Status sebagai seorang Single mother yang artinya harus berjuang sebagai single fighter. Bismillah, Semoga diberikan rezeki, kebahagiaan dan berkah yang berlimpah tahun ini dan seterusnya. Amin,” tulis Tante Ernie.

