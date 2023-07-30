Fans Berat One Piece, Sri Mulyani Kagum dengan Persahabatan Luffy Dkk

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani ternyata begitu mengidolakan manga Jepang, One Piece. Hal ini terungkap dari unggahan Sri Mulyani di akun Instagram pribadinya.

Dalam postingan di Instagram-nya, @smindrawati, terungkap bahwa dirinya merupakan salah satu penggemar dari serial manga hits dari Jepang itu. Terbukti saat Sri membagikan potret cosplay-nya saat menjadi karakter utama di One Piece, Luffy.

“Luffy style. Siapa tokoh idolamu? Menurutmu values apa yang mengesankan dari One Piece?,” tulis Sri Mulyani, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (30/7/2023).

Sri pun mengenakan gaya busana persis seperti karakter bajak laut itu. Mulai dari mengenakan kemeja pantai berwarna merah, hingga memakai topi jerami khas karakter Luffy.

Bedanya, topi yang Sri Mulyani kenakan bertuliskan Indonesia untuk menambah kesan nasionalis pada penampilannya.

Tak hanya itu, Sri juga menuliskan kata-kata bijak dan pesan moral dari serial tersebut.

“Persahabatan dan membantu mereka yang membutuhkan. Kejar impian Anda - jangan pernah menyerah dan kehilangan harapan,” ungkap Sri.

“Ada begitu banyak cara untuk mengajarkan kebijaksanaan dan nilai-nilai yang baik.

Banyak cara melarang kebajikan dan menjadi bijaksana,” tambahnya.

Potret Sri Mulyani cosplay jadi Luffy di One Piece ini pun banjir komentar positif para netizen. Mereka ikut terkejut mengetahui Menteri Keunagan Indonesia ini merupakan penggemar serial One Piece.

“Keren, ternyata ibu fans-nya Luffy,” kata akun @ar*********.

“Wah, ibu ternyata Nakama One Piece juga,” tambah akun @ru********.

“Keren banget, role model aku,” sambung @mi********.