Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fans Berat One Piece, Sri Mulyani Kagum dengan Persahabatan Luffy Dkk

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |17:01 WIB
Fans Berat One Piece, Sri Mulyani Kagum dengan Persahabatan Luffy Dkk
Sri Mulyani mengidolakan One Piece (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani ternyata begitu mengidolakan manga Jepang, One Piece. Hal ini terungkap dari unggahan Sri Mulyani di akun Instagram pribadinya.

Dalam postingan di Instagram-nya, @smindrawati, terungkap bahwa dirinya merupakan salah satu penggemar dari serial manga hits dari Jepang itu. Terbukti saat Sri membagikan potret cosplay-nya saat menjadi karakter utama di One Piece, Luffy.

“Luffy style. Siapa tokoh idolamu? Menurutmu values apa yang mengesankan dari One Piece?,” tulis Sri Mulyani, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (30/7/2023).

Fans Berat One Piece, Sri Mulyani Kagum dengan Persahabatan Luffy Dkk

Sri pun mengenakan gaya busana persis seperti karakter bajak laut itu. Mulai dari mengenakan kemeja pantai berwarna merah, hingga memakai topi jerami khas karakter Luffy.

Bedanya, topi yang Sri Mulyani kenakan bertuliskan Indonesia untuk menambah kesan nasionalis pada penampilannya.

Tak hanya itu, Sri juga menuliskan kata-kata bijak dan pesan moral dari serial tersebut.

“Persahabatan dan membantu mereka yang membutuhkan. Kejar impian Anda - jangan pernah menyerah dan kehilangan harapan,” ungkap Sri.

“Ada begitu banyak cara untuk mengajarkan kebijaksanaan dan nilai-nilai yang baik.

Banyak cara melarang kebajikan dan menjadi bijaksana,” tambahnya.

Potret Sri Mulyani cosplay jadi Luffy di One Piece ini pun banjir komentar positif para netizen. Mereka ikut terkejut mengetahui Menteri Keunagan Indonesia ini merupakan penggemar serial One Piece.

“Keren, ternyata ibu fans-nya Luffy,” kata akun @ar*********.

“Wah, ibu ternyata Nakama One Piece juga,” tambah akun @ru********.

“Keren banget, role model aku,” sambung @mi********.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/206/2897662/kenapa-one-piece-1079-tak-tayang-cek-jadwal-rilis-terbarunya-di-sini-Lujduk6VSf.jpg
Kenapa One Piece 1079 Tak Tayang? Cek Jadwal Rilis Terbarunya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/33/2891708/diperkosa-saat-remaja-mackenyu-arata-dirumorkan-punya-anak-di-luar-nikah-5uMTGuAB2r.jpg
Diperkosa saat Remaja, Mackenyu Arata Dirumorkan Punya Anak di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/206/2885294/selain-zoro-one-piece-5-karakter-anime-ini-pernah-diperankan-mackenyu-arata-55j1N0wlco.JPG
Selain Zoro One Piece, 5 Karakter Anime Ini Pernah Diperankan Mackenyu Arata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/206/2884781/sinopsis-one-piece-episode-1076-pertarungan-sengit-dan-kilas-balik-masa-lalu-kaido-kISABEKUsp.jpg
Sinopsis One Piece Episode 1076: Pertarungan Sengit dan Kilas Balik Masa Lalu Kaido
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/33/2883698/10-karakter-one-piece-yang-ternyata-terinspirasi-dari-tokoh-dunia-nyata-pyk2XhLupK.jpg
10 Karakter One Piece yang Ternyata Terinspirasi dari Tokoh Dunia Nyata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/33/2882852/one-piece-chapter-1092-pertarungan-luffy-vs-kizaru-hingga-kemunculan-robot-kuno-9xLYJguST5.jpg
One Piece Chapter 1092, Pertarungan Luffy vs Kizaru hingga Kemunculan Robot Kuno
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement