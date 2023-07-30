Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aurel Hermansyah Ngidam Naik Sepeda Tengah Malam, Atta Halilintar Syok

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |15:02 WIB
JAKARTA - Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tengah berbahagia menyambut kelahiran anak kedua. Di kehamilan kedua ini Aurel Hermansyah juga mengalami ngidam.

Menurut Atta Halilintar, sang istri ngidamnya ini cukup aneh, hingga membuatnya kebingungan. Atta Halilintar menyebut sang istri ngidam bersepeda di tengah malem.

"Kemarin ngidam naik sepeda malem-malem, bayangin ," ucap Atta Halilintar, dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

 Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar

Atta bahkan kebingungan untuk mengiyakan permintaan sang istri. Sebab Aurel ingin bersepeda saat tengah malam dan enggan mengayuh.

"Coba bayangin jam 12 malam naik sepeda keliling komplek naik sepeda malam-malam. Walaupun keliling-keliling komplek ngapain nanti masuk angin atau gimana, naik sepeda tapi nggak mau ngayuh. Gimana coba?" curhat Atta Halilintar.

Akhirnya Atta pun memilih menggunakan sepeda listrik dan berkeliling komplek.

"Memang suka jalan-jalan, tapi nggak mau capek. Gimana dong?" timpal Aurel Hermansyah.

