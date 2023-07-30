Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tegas, Pencipta Lagu Cinderella Ultimatum Ian Kasela

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |14:01 WIB
Tegas, Pencipta Lagu Cinderella Ultimatum Ian Kasela
Pencipta lagu Cinderella somasi Ian Kasela (Foto: IG Radja)
JAKARTA - Pencipta lagu Cinderella, Rival Achmad Labbaika alias Ipay memberi ultimatum kepada vokalis Radja, Ian Kasela. Jika tidak menyelesaikan masalah royalti, maka dirinya bakal menempuh upaya hukum.

Diketahui, Ipay telah melayangkan somasi sebagai bentuk teguran terhadap Ian Kasela, untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Kalau misalkan masalah ini bisa selesai secara kekeluargaan karena semuanya adalah komposer, ya pasti lebih baik," kata Minola Sebayang kuasa hukum Ipay saat ditemui di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Tegas, Pencipta Lagu Cinderella Ultimatum Ian Kasela

Minola menyebut, pihaknya bisa saja membawa perkara ini ke jalur hukum jika Ian Kasela tidak menyelesaikan masalah ini.

"Kalau memang misalnya ada suatu hal yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah, berarti kita perlu orang ketiga untuk menengahi konflik ini agar ada keputusan yang adil bagi kedua belah pihak," ucap Minola.

"Harus ada upaya hukum, melibatkan instansi hukum sebagai orang ketiganya,"ujarnya lagi.

Dengan melayangkan somasi, Minola mengatakan, kliennya pun melarang tegas Ian Kasela membawakan lagu Cinderella.

"Seperti diharapkan oleh Ipay, sementara persoalan ini masih berjalan belum ada solusi, jangan dulu pihak-pihak manapun yang menggunakan lagu Cinderella," imbuh Minola.

"Karena itu kan berimbas pada royalti atau hak ekonomi. Hak cipta itu kan ada hak ekonomi dan hak moralnya,"pungkasnya.

