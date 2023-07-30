Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Soal Masa Depan dengan Maxime Bouttier, Luna Maya: Belum Pasti

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |13:07 WIB
Soal Masa Depan dengan Maxime Bouttier, Luna Maya: Belum Pasti
Luna Maya dan Maxime Bouttier (Foto: IG Aming)
JAKARTA - Luna Maya dan Maxime Bouttier semakin sering terlihat bersama. Terbaru, Maxime juga hadir saat gala premier film terbaru Luna Maya, yaitu Suzzanna: Malam Jumat Kliwon.

Saat ditanya soal kehadiran Maxime Bouttier, Luna Maya enggan berkomentar banyak. Ia mengaku kurang nyaman harus membahas soal kehidupan pribadinya terlebih soal asmara.

Bukan Hantu, Luna Maya Takut Hal Ini saat Syuting Film Suzzanna 

Luna Maya dan Maxime Bouttier

"Ini intinya, somehow aku lumayan agak nggak nyaman sekarang ngomongin masalah pribadi, gitu," kata Luna Maya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023).

Luna Maya merasa bahwa belum ada kepastian mau dibawa kemana hubungannya dengan Maxime.

"Karena belum pasti gitu. Nggak tahu ke depannya karena aku bukan peramal, bukan Tuhan," jelas Luna Maya.

Oleh karena itu, perempuan 39 tahun itu kerap merasa bingung ketika ditanya perihal hubungannya dengan pria 9 tahun lebih muda darinya itu.

"Jadi kalau ditanya kayak gini-gini suka bingung mau jawab apa. Jadi makanya aku bilang, ya doain aja yang bagus-bagus," tutur Luna Maya.

