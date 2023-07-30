Larang Tissa Biani Adegan Ciuman, Dul Jaelani: Aku Gak Mau Dia Kelihatan Murahan

JAKARTA - Abdul Qodir Jaelani alias Dul Jaelani secara terang-terangan membatasi sang kekasih Tissa Biani untuk melakoni adegan mesra.

Pasalnya, sebagai seorang kekasih, Dul tidak ingin perasaan kedua orang Tissa terkejut melihat adegan yang dilakoni anaknya.

"Aku bilang, kalau bisa tetap sopan. Kenapa? Bayangin aja kalau ditonton bapak dan ibumu, kalau papa atau ibu nonton kamu adegan enggak sopan gimana rasanya? Lebih ke jaga aja," kata Dul Jaelani dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Sabtu (29/7/2023).

Anak bungsu Maia Estianty dan Ahmad Dhani ini tak menampik bahwa terkadang dirinya cemburu jika melihat kekasihnya beradegan mesra dalam film.

"Cemburu tentu, kadang," imbuh Dul Jaelani.

Selain cemburu, Dul juga melarang sang kekasih untuk melakoni adegan berciuman atau kelewat mesra.

Alasannya Dul tidak ingin Tissa Biani terlihat seperti murahan.

"Tapi nomor satu itu, aku enggak mau kamu kelihatan murahan," ungkap lelaki 22 tahun itu.

"Sorry to say, menurut gue sekarang banyak cewek yang enggak murahan, tapi karena dia terlihat di bidang pekerjaannya murahan, jadi akhirnya imejnya jadi murahan. Enggak munafik, lebih ke jaga imej," tambah Dul.