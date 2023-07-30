Foto Jadulnya Tersebar, Awkarin: Jamet Era Is Real

JAKARTA - Awkarin atau Karin Novilda mengomentari potret jadulnya yang viral di sosial media Twitter. Hal itu diungkap Karin di akun Twitter pribadinya. Dalam postingan itu, ia membalas akun Twitter, @sosmedkeras yang mengunggah potret masa lalunya saat masa SMA.

“Jamet era is real, skena skenu pada kala itu,” kata Karin, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (29/7/2023).

Potret jadul Karin itu menampilkan potret dara kelahiran 1997 saat masa sekolah SMA. Ia masih mengenakan seragam dan berpose untuk buku tahunan sekolah.

Selain itu, tulisan Awkarin untuk buku tahunan sekolahnya itu juga menjadi sorotan. Pasalnya, ia menuliskan pesan nyentrik bahkan mengaku tak berkesan dengan masa sekolah SMA-nya.

“Kesan: tidak berkesan, pesan: thanks (SMA) 58, tidak berkesan sama sekali. Awkarin lelah,” tulisnya.

Potret jadul Karin Novilda alias Awkarin ini pun mengundang komentar para warganet. Mereka ikut pangling bahkan menyebut Awkarin pada zaman itu juga tak kalah cantik dengan era-nya sekarang.

“Tapi cakep bener,” sambung @hi*******.

“Walau jamet tapi fotonya cantik,” tambah @co******.

