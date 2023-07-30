Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar Batal Ajak Aurel Hermansyah Babymoon ke Jepang, Ini Alasannya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |08:01 WIB
Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar (Foto: IG Aurel)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sedang berbahagia karena menanti kelahiran anak kedua. Rencananya, Atta dan Aurel Hermansyah akan menjalani liburan alias babymoon.

Awalnya Aurel Hermansyah mengaku ingin pergi babymoon ke Jepang. Namun hal itu batal mengingat di sana sedang musim panas.

"Ada babymoon, sebenarnya tadinya pengen ke Jepang, cuma karena ngelihat di sana lagi summer kan panas banget," ujar Aurel Hermansyah dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi.

Atta Halilintar hendak mencoba mempersiapkan tiket pesawat dan persiapan lainnya.

Namun karena berbagai pertimbangan rencana babymoon ke Jepang pun harus mereka tunda dan memilih untuk di Indonesia saja.

"Bumilnya capek kalau naik-naik pesawat guys. Awalnya memang dia minta ke Jepang, kemarin mau ultah aku sudah mau siapin beli tiket segala macam, dia bilang nggak mau, nggak bakal kemana-mana," terang Atta Halilintar.

